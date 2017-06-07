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  • Слуцкий: «Головин в «Челси»? Это фейковая информация. В топовый европейский клуб он сможет перейти только после успешного ЧМ»

Слуцкий: «Головин в «Челси»? Это фейковая информация. В топовый европейский клуб он сможет перейти только после успешного ЧМ»

7 июня 2017, 23:03
4

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о возможном переходе полузащитника армейцев Александра Головина в «Челси». По словам специалиста, данная информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 23 миллиона евро.

– В российских СМИ появилась информация, что в Англию переезжает ваш бывший подопечный Александр Головин, что в его услугах заинтересован тренерский штаб «Челси».

– Я думаю, что это фейковая информация, которая абсолютно не соответствует действительности. Саша – большой молодец, отличный футболист. Я очень горд, что имел определенное отношение к его росту, становлению, помог выйти на новый уровень футбола, который он сейчас показывает. Но если мы говорим о переходе в топовый европейский клуб, то, я думаю, что только после удачного для него чемпионата мира в России, такой переход возможен.

Пока, скажем так, у Саши нет грандиозного опыта и достижений в матчах за сборную или в еврокубковых матчах, чтобы оказаться в «Челси» в ближайшее время. В «Челси» очень высокие требования к игрокам. Я абсолютно уверен, что когда-либо Головин сможет дорасти до уровня этого английского клуба.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челси Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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acer2003
1496866243
Это всё из области фантастики ....
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cska-62
1496877666
Проведёт мощно ближайший турнир, и за 21-летнего вундеркинда-универсала все европейские гранды ухватятся! Ему 21 год! Это - "сливки", "лакомый кусочек"! Сразу его в топ-клуб определят, в аренду сдадут, не важно. Охота будет однозначно. Поэтому интерес ЦСКА в том, чтобы Головин сыграл на уровне, но не прыгал выше головы! Утащут!!! И не за 23 млн. евро, а куда дороже!
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Михаил Шевченко
1496894236
Тоесть никогда?
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yorgenbarenz
1496921832
Себя,заодно ,похвалил. Интересно,как это Слуцкий смог поднять уровень Головина? В чём? Уж не дриблингу ли наглядно поучил недоросля с улицы? Тактически подковал? Сам по секретной литературе тренерские курсы прошёл ? Получил готовенькую команду с сильным составом и никого,практически, не вырастил.
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