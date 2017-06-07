Слуцкий: «Головин в «Челси»? Это фейковая информация. В топовый европейский клуб он сможет перейти только после успешного ЧМ»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о возможном переходе полузащитника армейцев Александра Головина в «Челси». По словам специалиста, данная информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 23 миллиона евро.

– В российских СМИ появилась информация, что в Англию переезжает ваш бывший подопечный Александр Головин, что в его услугах заинтересован тренерский штаб «Челси».

– Я думаю, что это фейковая информация, которая абсолютно не соответствует действительности. Саша – большой молодец, отличный футболист. Я очень горд, что имел определенное отношение к его росту, становлению, помог выйти на новый уровень футбола, который он сейчас показывает. Но если мы говорим о переходе в топовый европейский клуб, то, я думаю, что только после удачного для него чемпионата мира в России, такой переход возможен.

Пока, скажем так, у Саши нет грандиозного опыта и достижений в матчах за сборную или в еврокубковых матчах, чтобы оказаться в «Челси» в ближайшее время. В «Челси» очень высокие требования к игрокам. Я абсолютно уверен, что когда-либо Головин сможет дорасти до уровня этого английского клуба.