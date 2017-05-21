Источник: Головин находится в сфере интересов «Челси»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, 20-летний футболист входит в сферу интересов «Челси». Лондонский клуб начал собирать информацию по игроку. Трансфер Головина в «Челси» может составить 23 миллиона евро. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 2 миллиона евро.

Головин в текущем сезоне провел в чемпионате России 29 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.