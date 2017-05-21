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    Источник: Головин находится в сфере интересов «Челси»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, 20-летний футболист входит в сферу интересов «Челси». Лондонский клуб начал собирать информацию по игроку. Трансфер Головина в «Челси» может составить 23 миллиона евро. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 2 миллиона евро.

    Головин в текущем сезоне провел в чемпионате России 29 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    21.05.2017 06:55
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 мая 2017, 12:57

      Это из той же оперы, что Миранчук в Барсу... Для чего такие слухи, думаю всем ясно, отпилить побольше себе зп и забить на футбол...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 мая 2017, 15:42

      Утка с яблоками!)

      2
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Pourport 21 мая 2017, 18:24

      (не смог удержаться)... притом с конскими

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 21 мая 2017, 14:41

      а потом источник проспался но статья уже вышла....

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 21 мая 2017, 13:44

      абрамович заплатит 11 с лишком цен??? не смешите мои тапки!!!

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 мая 2017, 12:53

      В Англии футбол более осмысленный, тактический. Силовой, с 1 и до последней минуты люди играют. Наши уже были в Англии, и все все видели, Как и чем это заканчивалось. Головин не исключение, тем более он молод совсем еще. Новость на слух звучит приятно, но не более того.

      2
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 21 мая 2017, 12:37

      это парень реально очень хорош просто смотрю на его игру и кайфую

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 мая 2017, 12:30

      23 конечно это перебор, но за 15 + бонусы вполне могут, хотя не уверен что он сразу в основу сможет попадать, отдадут куда-нибудь в аренду на 1-2 года и если проявит, то тогда уже в основу

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2017, 12:12

      Вот Головина не стыдно будет продать. Он пашет в каждом матче. Если в АПЛ возьмут и он также продолжит, он спокойно станет лучшим игроков в истории России. И значимость его для нас будет больше, чем значимость Шевченко для Украины.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Mamont88 21 мая 2017, 13:47

      Тяжело тут не сказать об Украине, так как там играл легендарных Шевченко. Лучший игрок на постсоветском пространстве.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 11:49

      Слуцкий не зря проводит время в Челси . Но сфера интересов - это еще факт . В сфере интересов Челси еще наверное человек 100 . Да и цена какая-то не адекватная , разве что под этим соусом Абрамович хочет помочь Гинеру ?

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 мая 2017, 11:19

      Началось....скока желтухи то придуманной льется....а арсенал так и намерен кокошу брать???

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