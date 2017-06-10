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    Хомуха: «Почему мы считаем, что Мбаппе может забивать в Лиге чемпионов, а Головин нет?»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что хавбек армейцев Александр Головин способен заиграть в Лиге чемпионов на самом высоком уровне. Также он высказал мнение, что 21-летнему игроку не стоит переходить в аренду в «Халл Сити», который возглавил экс-главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий.

    Сегодня СМИ сообщили, что Головин может перебраться в «Арсенал» и на год отправиться в стан «тигров» за игровой практикой либо же остаться на тот же срок в ЦСКА.

    – Не рано ли Головину переходить в «Арсенал»?

    – Считаю, что он способен себя зарекомендовать в этом клубе. Почему мы считаем, что заграничные футболисты, как, например, Мбаппе, могут играть в 18 лет в Лиге чемпионов и забивать там, а наш футболист, которому исполнилось двадцать лет, не в состоянии это сделать?! Думаю, что Головину все по плечу.

    – Есть вариант, что Головин сразу после перехода в «Арсенал» уйдет в аренду. Куда ему лучше отправиться: в «Халл Сити» к Слуцкому или в ЦСКА?

    – Стилистически «Халл Сити» вряд ли подойдет Александру. Чемпион-лига отличается от Премьер-лиги. Здесь менее комбинационный футбол и больше силовой борьбы. Тут ему будет посложнее.

    – Зато тренер знает, как и где его лучше использовать и будет доверять.

    – Возможно. Но сам футболист должен принимать решение. На мой взгляд, оптимальнее остаться в ЦСКА в аренде. Команда будет играть в оборочном раунде Лиги чемпионов и без Головина армейцам придется тяжело. Зная финансовую ситуацию в клубе, найти равноценную замену будет очень сложно.

    В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2017 12:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 3 июля 2017, 11:06

      если без обид то челябинск это трактор что первое известно и наиболее узнаваемо, само собой естественно что хокею у вас боле вномания и финансов соотв-но уделяется

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 3 июля 2017, 10:01

      Впервые о них что ли услыш ?
      дая признаюсь кроме одной впервые -в хибернианс постоянно звали в аренду в фифе в режиме карьеры.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 10 июня 2017, 23:29

      Сначала нужно здесь забивать начать. Мечтатели. Головин в последних играх в створ попасть не мог. Все на трибуны, да на трибуны. Зато далеко.

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 июня 2017, 17:25

      Что он показал в сборной? Ничего Рядом не стоял с Мбаппе

      0
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      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > aurora5858 10 июня 2017, 19:21

      Мбаппе в своей сборной тоже ничего не показал. Его там просто на поле не выпускают. Дело не в этом. Головин, конечно, очень способный игрок, но он должен играть там, где ему комфортно, а не там где мы считает он должен играть.

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 10 июня 2017, 16:08

      А потому что.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 15:03

      О чем вооще разговор , если даже агент не в курсе ?

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 10 июня 2017, 14:22

      Может потому что один нападающий, а другой в полузащите?!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 13:54

      Потому, что Головину нужно научиться пас хотя-бы на 10 метров точный отдавать. Во вчерашней игре вообще позор: как ни пас, так сопернику.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 июня 2017, 13:41

      потому что мбапе человек а не конь

      2
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 10 июня 2017, 13:06

      потому, что Мбаппе в 18 лет забивает в Лиге Чемпионов, а Головин лишь может забивать.

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