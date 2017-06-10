Хомуха: «Почему мы считаем, что Мбаппе может забивать в Лиге чемпионов, а Головин нет?»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что хавбек армейцев Александр Головин способен заиграть в Лиге чемпионов на самом высоком уровне. Также он высказал мнение, что 21-летнему игроку не стоит переходить в аренду в «Халл Сити», который возглавил экс-главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий.

Сегодня СМИ сообщили, что Головин может перебраться в «Арсенал» и на год отправиться в стан «тигров» за игровой практикой либо же остаться на тот же срок в ЦСКА.

– Не рано ли Головину переходить в «Арсенал»?

– Считаю, что он способен себя зарекомендовать в этом клубе. Почему мы считаем, что заграничные футболисты, как, например, Мбаппе, могут играть в 18 лет в Лиге чемпионов и забивать там, а наш футболист, которому исполнилось двадцать лет, не в состоянии это сделать?! Думаю, что Головину все по плечу.

– Есть вариант, что Головин сразу после перехода в «Арсенал» уйдет в аренду. Куда ему лучше отправиться: в «Халл Сити» к Слуцкому или в ЦСКА?

– Стилистически «Халл Сити» вряд ли подойдет Александру. Чемпион-лига отличается от Премьер-лиги. Здесь менее комбинационный футбол и больше силовой борьбы. Тут ему будет посложнее.

– Зато тренер знает, как и где его лучше использовать и будет доверять.

– Возможно. Но сам футболист должен принимать решение. На мой взгляд, оптимальнее остаться в ЦСКА в аренде. Команда будет играть в оборочном раунде Лиги чемпионов и без Головина армейцам придется тяжело. Зная финансовую ситуацию в клубе, найти равноценную замену будет очень сложно.

В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.