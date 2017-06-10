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  • Хомуха: «Почему мы считаем, что Мбаппе может забивать в Лиге чемпионов, а Головин нет?»

Хомуха: «Почему мы считаем, что Мбаппе может забивать в Лиге чемпионов, а Головин нет?»

10 июня 2017, 12:57
11

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что хавбек армейцев Александр Головин способен заиграть в Лиге чемпионов на самом высоком уровне. Также он высказал мнение, что 21-летнему игроку не стоит переходить в аренду в «Халл Сити», который возглавил экс-главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий.

Сегодня СМИ сообщили, что Головин может перебраться в «Арсенал» и на год отправиться в стан «тигров» за игровой практикой либо же остаться на тот же срок в ЦСКА.

– Не рано ли Головину переходить в «Арсенал»?

– Считаю, что он способен себя зарекомендовать в этом клубе. Почему мы считаем, что заграничные футболисты, как, например, Мбаппе, могут играть в 18 лет в Лиге чемпионов и забивать там, а наш футболист, которому исполнилось двадцать лет, не в состоянии это сделать?! Думаю, что Головину все по плечу.

– Есть вариант, что Головин сразу после перехода в «Арсенал» уйдет в аренду. Куда ему лучше отправиться: в «Халл Сити» к Слуцкому или в ЦСКА?

– Стилистически «Халл Сити» вряд ли подойдет Александру. Чемпион-лига отличается от Премьер-лиги. Здесь менее комбинационный футбол и больше силовой борьбы. Тут ему будет посложнее.

– Зато тренер знает, как и где его лучше использовать и будет доверять.

– Возможно. Но сам футболист должен принимать решение. На мой взгляд, оптимальнее остаться в ЦСКА в аренде. Команда будет играть в оборочном раунде Лиги чемпионов и без Головина армейцам придется тяжело. Зная финансовую ситуацию в клубе, найти равноценную замену будет очень сложно.

В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Монако Головин Александр Мбаппе Килиан
Комментарии (11)
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Pablo Aimar
1497089211
потому, что Мбаппе в 18 лет забивает в Лиге Чемпионов, а Головин лишь может забивать.
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карасевщина
1497091268
потому что мбапе человек а не конь
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paracetamol
1497092076
Потому, что Головину нужно научиться пас хотя-бы на 10 метров точный отдавать. Во вчерашней игре вообще позор: как ни пас, так сопернику.
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mig28
1497093753
Может потому что один нападающий, а другой в полузащите?!
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dok66
1497096211
О чем вооще разговор , если даже агент не в курсе ?
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slavko33002
1497100102
А потому что.
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aurora5858
1497104728
Что он показал в сборной? Ничего Рядом не стоял с Мбаппе
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Бриг
1497126555
Сначала нужно здесь забивать начать. Мечтатели. Головин в последних играх в створ попасть не мог. Все на трибуны, да на трибуны. Зато далеко.
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bambanera95
1499065278
Впервые о них что ли услыш ? дая признаюсь кроме одной впервые -в хибернианс постоянно звали в аренду в фифе в режиме карьеры.
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bambanera95
1499069162
если без обид то челябинск это трактор что первое известно и наиболее узнаваемо, само собой естественно что хокею у вас боле вномания и финансов соотв-но уделяется
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