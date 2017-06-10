Колотовкин: «Сейчас Головин вряд ли способен завоевать место в основе «Арсенала»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин не рекомендует хавбеку армейцев Александру Головину переходить в «Арсенал» именно сейчас. По его мнению, 21-летний футболист не будет способен завоевать место в стартовом составе «канониров», поэтому ему лучше еще минимум на год остаться в РФПЛ.

– Стоит ли Головину переходить в «Арсенал» и пробовать пробиваться в основу?

– Вряд ли стоит думать, что Головину сразу предоставят место в составе, потому что английская Премьер-лига – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Считаю, что Александру еще нужно поиграть здесь, тем более ЦСКА выступает в Лиге чемпионов. А потом, когда он будет более окрепшим, уезжать за границу. Приходить надо не на имя клуба, а для того, чтобы играть. Думаю, что именно сейчас, Головин вряд ли способен завоевать место в основе лондонского клуба.

– Существует большая вероятность, что Головин сразу после перехода в «Арсенал» уйдет в аренду. Называются варианты с «Халл Сити» и ЦСКА. Куда ему лучше пойти?

– Я не понимаю, зачем Головину идти в «Халл Сити» – совсем другую английскую лигу, – и отказываться от ведущих ролей в нашем чемпионате. Хотя Чемпион-лига, в котором много силовой борьбы, для Александра не страшна. Он крепкий, здоровый футболист.

Сегодня СМИ сообщили, что Головин может перейти в лондонский клуб примерно за 11,4 миллиона евро и сразу отправиться в аренду в «Халл» или остаться на год в ЦСКА.