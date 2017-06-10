Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колотовкин: «Сейчас Головин вряд ли способен завоевать место в основе «Арсенала»

    Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин не рекомендует хавбеку армейцев Александру Головину переходить в «Арсенал» именно сейчас. По его мнению, 21-летний футболист не будет способен завоевать место в стартовом составе «канониров», поэтому ему лучше еще минимум на год остаться в РФПЛ.

    – Стоит ли Головину переходить в «Арсенал» и пробовать пробиваться в основу?

    – Вряд ли стоит думать, что Головину сразу предоставят место в составе, потому что английская Премьер-лига – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Считаю, что Александру еще нужно поиграть здесь, тем более ЦСКА выступает в Лиге чемпионов. А потом, когда он будет более окрепшим, уезжать за границу. Приходить надо не на имя клуба, а для того, чтобы играть. Думаю, что именно сейчас, Головин вряд ли способен завоевать место в основе лондонского клуба.

    – Существует большая вероятность, что Головин сразу после перехода в «Арсенал» уйдет в аренду. Называются варианты с «Халл Сити» и ЦСКА. Куда ему лучше пойти?

    – Я не понимаю, зачем Головину идти в «Халл Сити» – совсем другую английскую лигу, – и отказываться от ведущих ролей в нашем чемпионате. Хотя Чемпион-лига, в котором много силовой борьбы, для Александра не страшна. Он крепкий, здоровый футболист.

    Сегодня СМИ сообщили, что Головин может перейти в лондонский клуб примерно за 11,4 миллиона евро и сразу отправиться в аренду в «Халл» или остаться на год в ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2017 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 июня 2017, 17:20

      Есть сомнение нахождение его в сборной

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 июня 2017, 16:22

      нашим игрокам место во второй десятке команд апл

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11