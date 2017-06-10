Селекционер «Арсенала»: «Головин – не талант европейского уровня. Нереально говорить о его переходе в топ-клуб АПЛ»

Селекционер «Арсенала» по Восточной Европе Павел Кучеров прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский клуб. По его мнению, 21-летний игрок пока не созрел для выступлений в топовом английском клубе.

– Что слышали о варианте Головина с «Арсеналом»?

– Для меня это стало новостью, удивлен. Но такие вещи обычно не афишируют и никому не рассказывают. Всегда приятен и интерес к футболисту из России – страны, которая почти не представлена легионерами в Европе. Особенно, если интерес этот имеет под собой какую-то почву. Не будем говорить о его конечном адресате.

– Что вы имеете в виду?

– То, что этот футболист абсолютно не является талантом европейского уровня, и нереально говорить о его переходе в топовый клуб АПЛ.

– Вы невысокого мнения о мастерстве Головина?

– Я такого не говорил. Но чтобы попасть в команду Премьер-лиги, Александру нужно значительно прибавить в футбольном плане в целом, физически, психологически и ментально. Из ЦСКА, по-моему, никто сразу не закрепился в топ-клубе Англии. Если Головин хочет проявить себя в Британии, нужно идти к этому поэтапно. Из-за большой конкуренции у него будет мало игрового времени, чтобы проявить себя.

В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.

Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?