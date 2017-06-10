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  • Селекционер «Арсенала»: «Головин – не талант европейского уровня. Нереально говорить о его переходе в топ-клуб АПЛ»

Селекционер «Арсенала»: «Головин – не талант европейского уровня. Нереально говорить о его переходе в топ-клуб АПЛ»

10 июня 2017, 18:37
27

Селекционер «Арсенала» по Восточной Европе Павел Кучеров прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский клуб. По его мнению, 21-летний игрок пока не созрел для выступлений в топовом английском клубе.

– Что слышали о варианте Головина с «Арсеналом»?

– Для меня это стало новостью, удивлен. Но такие вещи обычно не афишируют и никому не рассказывают. Всегда приятен и интерес к футболисту из России – страны, которая почти не представлена легионерами в Европе. Особенно, если интерес этот имеет под собой какую-то почву. Не будем говорить о его конечном адресате.

– Что вы имеете в виду?

– То, что этот футболист абсолютно не является талантом европейского уровня, и нереально говорить о его переходе в топовый клуб АПЛ.

– Вы невысокого мнения о мастерстве Головина?

– Я такого не говорил. Но чтобы попасть в команду Премьер-лиги, Александру нужно значительно прибавить в футбольном плане в целом, физически, психологически и ментально. Из ЦСКА, по-моему, никто сразу не закрепился в топ-клубе Англии. Если Головин хочет проявить себя в Британии, нужно идти к этому поэтапно. Из-за большой конкуренции у него будет мало игрового времени, чтобы проявить себя.

В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.

Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Головин Александр
Комментарии (27)
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карасевщина
1497109977
это было ясно сразу
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Диктор
1497110667
Устами менеджера глаголет истина.
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Leon_ARS
1497110690
Ух, размазали...
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Чермындыр
1497111238
Конечно Головину еще рано думать о Европе. Даже о крепком клубе уровня Эвертона, Марселя или Лацио, не говоря уже о топах. Если он действительно хочет туда, нужно еще 2-3 года усердно работать в ЦСКА, повышать свой уровень, и уже после этого претендовать на что-либо серьезное в плане перехода
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отдай мои вещи
1497112841
3 гола в 37 матчах.ахахахах, чей сынок Головин, никто не знает?
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paracetamol
1497114004
Уровень ниже среднего, а пиарят!
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Котфеееее
1497118945
Нормальный игрок Головин,не Мбаппе конечно.
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Тазит
1497120267
ЦСКА, в отличии от Арсенала, в ЛЧ играет, так что, это еще вопрос , где топ-клуб))
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Joker 555
1497120931
Да вот страна. С Чили в ничью сыграли уже в топ команды поднялись. Игрок пару раз пас как надо дал , уже топ клубы сватают. До кубка надежды . После " Кто виноват." Суко одна песня уже какой год.
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cska-62
1497165681
Неужели непонятно, что этот селекционер "Арсенала" (!!!) просто цену сбивает! Пока переговоры идут. Головин за счёт возраста при нынешнем его состоянии и способности играть на разных позициях стоит куда дороже десяточки лямов. Он спокойно может и побороться за место в основе "Арсенала" , и в аренде годик поиграть. Только представляется, что "Арсенал" хочет и купить его подешевле, и иметь право в аренду его отдать в АПЛ. ЦСКА, ясное дело, хочет и продать подороже (Гинер - бизнесмен, а не благотворитель клубов Её Величества!), и чтобы Головин на год остался в команде в аренде. Всё предельно ясно даже по куцей информации в СМИ. Упустит "Арсенал" свою возможность, через годик-два Головин будет дороже в несколько раз стоить. Если травм не будет.
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