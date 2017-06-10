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    Селекционер «Арсенала»: «Головин – не талант европейского уровня. Нереально говорить о его переходе в топ-клуб АПЛ»

    Селекционер «Арсенала» по Восточной Европе Павел Кучеров прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский клуб. По его мнению, 21-летний игрок пока не созрел для выступлений в топовом английском клубе.

    – Что слышали о варианте Головина с «Арсеналом»?

    – Для меня это стало новостью, удивлен. Но такие вещи обычно не афишируют и никому не рассказывают. Всегда приятен и интерес к футболисту из России – страны, которая почти не представлена легионерами в Европе. Особенно, если интерес этот имеет под собой какую-то почву. Не будем говорить о его конечном адресате.

    – Что вы имеете в виду?

    – То, что этот футболист абсолютно не является талантом европейского уровня, и нереально говорить о его переходе в топовый клуб АПЛ.

    – Вы невысокого мнения о мастерстве Головина?

    – Я такого не говорил. Но чтобы попасть в команду Премьер-лиги, Александру нужно значительно прибавить в футбольном плане в целом, физически, психологически и ментально. Из ЦСКА, по-моему, никто сразу не закрепился в топ-клубе Англии. Если Головин хочет проявить себя в Британии, нужно идти к этому поэтапно. Из-за большой конкуренции у него будет мало игрового времени, чтобы проявить себя.

    В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.

    Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2017 18:37
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июня 2017, 10:21

      Неужели непонятно, что этот селекционер "Арсенала" (!!!) просто цену сбивает! Пока переговоры идут. Головин за счёт возраста при нынешнем его состоянии и способности играть на разных позициях стоит куда дороже десяточки лямов. Он спокойно может и побороться за место в основе "Арсенала" , и в аренде годик поиграть. Только представляется, что "Арсенал" хочет и купить его подешевле, и иметь право в аренду его отдать в АПЛ. ЦСКА, ясное дело, хочет и продать подороже (Гинер - бизнесмен, а не благотворитель клубов Её Величества!), и чтобы Головин на год остался в команде в аренде. Всё предельно ясно даже по куцей информации в СМИ. Упустит "Арсенал" свою возможность, через годик-два Головин будет дороже в несколько раз стоить. Если травм не будет.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > cska-62 11 июня 2017, 17:19

      Годится.... Но на фига Арсеналу покупать игрока за 10 лимонов, отдавать его в аренду и ждать у моря погоды... Это бизнес.... Так дела не делаются...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > insider_retro 11 июня 2017, 19:38

      Только ТАК они и делаются с молодыми футболистами. Иначе потом придётся покупать его втридорога! Или уступать его более проворным или богатым. Почти все молодые таланты, играющие в арендах, принадлежат топ-клубам. Головин их уровня, ещё и универсал, каких сегодня мало. Не нужно забывать, что она на два года моложе того же Зобнина, о потере которого на полгода не завыли разве что немые!

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      Рейтинг: +107

      Joker 555 10 июня 2017, 21:55

      Да вот страна. С Чили в ничью сыграли уже в топ команды поднялись. Игрок пару раз пас как надо дал , уже топ клубы сватают. До кубка надежды . После " Кто виноват." Суко одна песня уже какой год.

      4
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 10 июня 2017, 21:44

      ЦСКА, в отличии от Арсенала, в ЛЧ играет, так что, это еще вопрос , где топ-клуб))

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Тазит 11 июня 2017, 06:39

      Ну ты сравнил.....!!!))))

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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > Тазит 11 июня 2017, 10:02

      Поставь ЦСКА вместо Арсенала в АПЛ, за выживание бороться будет. Уровень лиг не сопоставим. Такое сравнение некорректно.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Тазит 11 июня 2017, 17:21

      К сожалению ТАМ....

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 10 июня 2017, 21:22

      Нормальный игрок Головин,не Мбаппе конечно.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Мехдин 11 июня 2017, 17:21

      Однозначно....

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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 10 июня 2017, 21:05

      Где родился, там сгодился! Помню, Дзагоеву тоже пророчили Английский чемпионат... Но Алан смог проявить себя и в России! Лучше ИГРАТЬ в ЦСКА, чем СИДЕТЬ НА СКАМЕЙКЕ в "Арсенале"!!!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Артур Останков 10 июня 2017, 21:28

      Да на болоте оч тяжело себя проявить, не то что в какой то Англии )))

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      Рейтинг: +4024

      raritet 10 июня 2017, 20:50

      Оно и так было понятно, утятиной несло за версту. Другое дело, когда человек показал себя на Евро или Мировом чемпионате, его увидели и пытаются примерить на свой рост. А когда футболист среднего уровня по российским меркам, то в АПЛ - это вообще не рассматривается. При всем уважении к стараниям Головина.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 июня 2017, 20:43

      Мыльный пузырь, нет мыльный пузырек... Нигер наверняка не мало бабла на его раскрутку вбухал, и вбухивает, все надеется, что кто то переплатит )))
      На деле (на поле) не мысли ни тактики, бей беги, лупи по воротах авось попадешь

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 20:00

      Уровень ниже среднего, а пиарят!

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      Рейтинг: +5113

      hunta > paracetamol 10 июня 2017, 20:26

      Не могу с тобой согласиться...

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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 10 июня 2017, 19:40

      3 гола в 37 матчах.ахахахах, чей сынок Головин, никто не знает?

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      Рейтинг: +5113

      hunta > отдай мои вещи 10 июня 2017, 19:47

      Прости, а ты чьих будешь....?

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      Рейтинг: +100683

      zigbert 10 июня 2017, 19:33

      Поедет как бы в Арсенал,а окажется в Халл Сити.

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