Головин за 10 миллионов может перейти в «Арсенал»

Зачем мы с таким энтузиазмом провожаем своих игроков? Я понимаю клубы и игроков - они получаю бабки. Но нам то что? Пусть играют у нас и делают нас чемп сильнее. Подсознательно, это вечное преклонение перед заграницей - раз нас выбирают, значит мы не такие уж неполноценные. Оглянитесь вокруг и сравните с другими видами спорта - пока что наша неполноценность ограничивается только футболом.
Полузащитник ЦСКА Александр Головин во время летнего трансферного окна может перейти в «Арсенал». По информации источника, стороны близки к завершению сделки.
Сообщается, что сумма трансфера оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов. После перехода 21-летний россиянин на год может остаться в ЦСКА или же на правах аренды перейти в «Халл Сити».
В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.