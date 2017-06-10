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    Головин за 10 миллионов может перейти в «Арсенал»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин во время летнего трансферного окна может перейти в «Арсенал». По информации источника, стороны близки к завершению сделки.

    Сообщается, что сумма трансфера оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов. После перехода 21-летний россиянин на год может остаться в ЦСКА или же на правах аренды перейти в «Халл Сити».

    В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Sports.ru

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    10.06.2017 10:23
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +3120

      erma 10 июня 2017, 19:12

      Зачем мы с таким энтузиазмом провожаем своих игроков? Я понимаю клубы и игроков - они получаю бабки. Но нам то что? Пусть играют у нас и делают нас чемп сильнее. Подсознательно, это вечное преклонение перед заграницей - раз нас выбирают, значит мы не такие уж неполноценные. Оглянитесь вокруг и сравните с другими видами спорта - пока что наша неполноценность ограничивается только футболом.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 июня 2017, 16:00

      Шаг вперед,пусть попробует,а нет вернется,может сможет заиграть в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 14:33

      Источник несет бред ! Хоть вчера из всей сборной больше всех понравился Головин , но только после ЧМ он сможет серьезно засветиться , если конечно не остановится !

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 10 июня 2017, 14:15

      если только тульский арсенал

      -1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 10 июня 2017, 13:50

      Очень приятная для российского человека новость.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma > raritet 10 июня 2017, 19:15

      Для футболиста - да. Для меня нет. Опять будем смотреть унылый футбол унылых команд.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 июня 2017, 13:41

      арсенал нынче слаб то можно

      -1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 10 июня 2017, 13:05

      Александр сам в одном из интервью говорил, что "сначала нужно стать лидером ЦСКА, а потом уезжать играть в европейский клуб"... А так вообще приятно читать такую информацию, это значит, что если Александр продолжит совершенствовать свою игру, то переход в клуб Топ-5 европейских чемпионатов обязательно состоится...

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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 10 июня 2017, 13:03

      Васина в Барселону звали, он отказался, а Набабкина в ПСЖ, но трансфер сорвался. Кирилл требовал зарплату 6 млн. евро в год.

      Источник: utka.ru

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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer > Mr.Kramer 10 июня 2017, 13:04

      А вообще мне кажется, что Арсенал ещё не покидают надежды о покупке Кокорина.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 июня 2017, 12:40

      это утка

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 10 июня 2017, 11:51

      Норм условия. Продать за 10 лямов и отдать его ЦСКА в аренду на год. Чтобы практику игры получал. Если из еврокубков ЦСКА вылетит, то зимой отдать игрока Халл Сити. У ЦСКА итак денег на трансферы нет, а за данную сумму можно подписать 2-3 средних игроков, либо одного хорошего, что улучшит шансы отобраться в группу Лиги Чемпионов.

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