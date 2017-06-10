Головин за 10 миллионов может перейти в «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин во время летнего трансферного окна может перейти в «Арсенал». По информации источника, стороны близки к завершению сделки.

Сообщается, что сумма трансфера оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов. После перехода 21-летний россиянин на год может остаться в ЦСКА или же на правах аренды перейти в «Халл Сити».

В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.