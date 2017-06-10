Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?

Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?

Что произошло?

Sports.ru поделился инсайдерской информацией о переговорах между ЦСКА и «Арсеналом» по Александру Головину. Сообщается, что сумма трансфера составит 10 миллионов фунтов. Дальше игрок либо проведет год в обратной аренде в ЦСКА, либо уйдет к Слуцкому в «Халл Сити». Прямо сейчас Головин в составе сборной России готовится к матчам Кубка конфедераций. Его агент не подтвердил информацию об «Арсенале», но и не опроверг ее.

Чем Головин заинтересовал «Арсенал»?

Прошедший сезон стал прорывным в карьере Головина. Если на Евро-2016 он попал скорее авансом, то по этому году место в сборной заслужил своей игрой. В ЦСКА Головину помогла дисквалификация Еременко. Головина передвинули ближе к атаке, а он начал приносить статистический результат. Александр Головин отыграл все 30 матчей в Премьер-лиге, забив три гола и сделав четыре голевых паса. Гончаренко открыл в нем возможность игры и на позиции левого латераля. Универсализм ценится в любом клубе, а Головин не только справляется, но и прибавляет абсолютно во всех компонентах.

Переход в «Арсенал» реален?

Вполне. Арсен Венгер никогда не отказывался от молодых игроков. Защитник Роб Холдинг пришел из «Болтона» и сразу же использовался в ротации. Алекса Ивоби еще в прошлом сезоне подняли из молодежной команды, сразу поставив в основной состав. Это не «Ливерпуль», где молодой игрок может выйти на любой позиции. Но свой шанс Головин получит. Рэмзи часто травмируется, а игроки уровня Эль-Ненни и Коклена могут и проиграть конкуренцию Головину. У «Арсенала» Венгера уже есть положительный опыт по игре Аршавина. Чтобы прогресс Головина не остановился, его действительно сразу могут сдать в аренду. «Тоттенхэм» провернул подобный фокус, когда оформлял трансфер Деле Алли. Теперь Алли – лидер команды. Ему тоже 21 год.

Почему это может быть фейком?

Daily Mail в конце мая уже утверждал об интересе к Головину со стороны «Челси». Тогда тоже звучали разговоры, но вызваны они были скорее нахождением Леонида Слуцкого близко к Абрамовичу. Примерно так сейчас отправляют в «Халл Сити» Сейду Думбия и Ахмеда Мусу. Бывшие игроки Слуцкого чувствуют себя несчастными в клубах, которым принадлежат. Это хороший инфоповод, чтобы связать их фамилии с бывшим тренером. Тоже самое может происходить и с Головиным. Лишний пиар для российских футболистов сейчас тоже не помешает. Впереди крупный турнир, после которого кого-то из игроков действительно могут забрать в Европу. В последнее время россиян там слишком мало.

Реакция на возможный трансфер

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха думает, что Головин уже сейчас способен играть в «Арсенале». «Мбаппе может в 18 лет играть в Лиге чемпионов и забивать там, а наш футболист, которому исполнилось двадцать лет, не в состоянии это сделать?! Думаю, что Головину все по плечу», – говорит Хомуха. Такого же мнения придерживается и Максим Боков, ранее тоже выступавший в ЦСКА.

Сергей Колотовкин считает по-другому. «Головину прямо сейчас не нужно переходить в «Арсенал». Английская Премьер-лига – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Вряд ли ему предоставят место в основном составе «Арсенала», – утверждает Колотовкин.

Леонид Слуцкий пока не высказывался по поводу Головина и «Арсенала», но зато реагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Челси». «Это фейковая информация. В топовый европейский клуб Головина возьмут только после успешного чемпионата мира», – говорил Слуцкий. Он возможности и перспективы Александра Головина знает лучше многих.

Один из селикционеров «Арсенала» уже попытался опровергнуть эту информацию.

А как считаете вы?

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа ЦСКА Арсенал Головин Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ufos73
1497104092
Да он пас дать не может, какой Арсенал?! Еще один Кокорин у нас появляется ))))
Ответить
Semargl18
1497105975
Ни одного русского не будет в Арсенале пока там есть Венгер. У него после аршавина жопа до сих пор в огне.
Ответить
УхоГорлоНос
1497110068
Зобнин в разы полезнее Головина и таких разговоров нет. Смешно автор пишет, что Головин может выиграть конкуренцию у Ивоби или Коклена. Не может. Наши молодые футбольные мажоры не приучены выдирать себе место в старте через пот и кровь. Равно как и умирать на поле, у них сознание крутится вокруг кредитки и еженедельных смсок о пополнении счета. Еще интересный момент,мол, почему Мбаппе может, а Головин не может. Может потому что и не забивал??? Разница в таланте очевидна
Ответить
вместе с ЦСКА
1497110094
2017 -й однозначно проведет в ЦСКА
Ответить
карасевщина
1497110104
кривда(с)
Ответить
сапёр75
1497110981
уже опровергли)
Ответить
Артур Останков
1497117337
Сегодня Головин напоминает мне Алана Дзагоева на взлете карьеры. Но считаю, что Александру рано еще в Европу. Он, безусловно, хороший футболист. Но по большому счету он только первый год, как твердо закрепился в основе ЦСКА. И сначала ему нужно доказать свою состоятельность и свой уровень в России!
Ответить
Александ1982
1497147127
в арсенал - тульский скорее всего))))
Ответить
Boniel+
1497171346
Вот будет забивать по 15-20 голов за сезон,тогда имеет смысл говорит о каком-то переходе в АПЛ.А пока это просто не обученная шпана.
Ответить
ruverzema29rus
1497203828
а по мне так пускай едет в Халл... там научат силовой борьбе и мышцы подкачает, а ни то у нас одни дрищи в сборной... а там глядишь и в основе арсенала заиграет... у Арсена дыра в полузащите... Касорла помер видать?! ЭльНенни, Джака, Коклен нестабильны - все шансы есть...
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+