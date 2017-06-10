Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?

Что произошло?

Sports.ru поделился инсайдерской информацией о переговорах между ЦСКА и «Арсеналом» по Александру Головину. Сообщается, что сумма трансфера составит 10 миллионов фунтов. Дальше игрок либо проведет год в обратной аренде в ЦСКА, либо уйдет к Слуцкому в «Халл Сити». Прямо сейчас Головин в составе сборной России готовится к матчам Кубка конфедераций. Его агент не подтвердил информацию об «Арсенале», но и не опроверг ее.

Чем Головин заинтересовал «Арсенал»?

Прошедший сезон стал прорывным в карьере Головина. Если на Евро-2016 он попал скорее авансом, то по этому году место в сборной заслужил своей игрой. В ЦСКА Головину помогла дисквалификация Еременко. Головина передвинули ближе к атаке, а он начал приносить статистический результат. Александр Головин отыграл все 30 матчей в Премьер-лиге, забив три гола и сделав четыре голевых паса. Гончаренко открыл в нем возможность игры и на позиции левого латераля. Универсализм ценится в любом клубе, а Головин не только справляется, но и прибавляет абсолютно во всех компонентах.

Переход в «Арсенал» реален?

Вполне. Арсен Венгер никогда не отказывался от молодых игроков. Защитник Роб Холдинг пришел из «Болтона» и сразу же использовался в ротации. Алекса Ивоби еще в прошлом сезоне подняли из молодежной команды, сразу поставив в основной состав. Это не «Ливерпуль», где молодой игрок может выйти на любой позиции. Но свой шанс Головин получит. Рэмзи часто травмируется, а игроки уровня Эль-Ненни и Коклена могут и проиграть конкуренцию Головину. У «Арсенала» Венгера уже есть положительный опыт по игре Аршавина. Чтобы прогресс Головина не остановился, его действительно сразу могут сдать в аренду. «Тоттенхэм» провернул подобный фокус, когда оформлял трансфер Деле Алли. Теперь Алли – лидер команды. Ему тоже 21 год.

Почему это может быть фейком?

Daily Mail в конце мая уже утверждал об интересе к Головину со стороны «Челси». Тогда тоже звучали разговоры, но вызваны они были скорее нахождением Леонида Слуцкого близко к Абрамовичу. Примерно так сейчас отправляют в «Халл Сити» Сейду Думбия и Ахмеда Мусу. Бывшие игроки Слуцкого чувствуют себя несчастными в клубах, которым принадлежат. Это хороший инфоповод, чтобы связать их фамилии с бывшим тренером. Тоже самое может происходить и с Головиным. Лишний пиар для российских футболистов сейчас тоже не помешает. Впереди крупный турнир, после которого кого-то из игроков действительно могут забрать в Европу. В последнее время россиян там слишком мало.

Реакция на возможный трансфер

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха думает, что Головин уже сейчас способен играть в «Арсенале». «Мбаппе может в 18 лет играть в Лиге чемпионов и забивать там, а наш футболист, которому исполнилось двадцать лет, не в состоянии это сделать?! Думаю, что Головину все по плечу», – говорит Хомуха. Такого же мнения придерживается и Максим Боков, ранее тоже выступавший в ЦСКА.

Сергей Колотовкин считает по-другому. «Головину прямо сейчас не нужно переходить в «Арсенал». Английская Премьер-лига – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Вряд ли ему предоставят место в основном составе «Арсенала», – утверждает Колотовкин.

Леонид Слуцкий пока не высказывался по поводу Головина и «Арсенала», но зато реагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Челси». «Это фейковая информация. В топовый европейский клуб Головина возьмут только после успешного чемпионата мира», – говорил Слуцкий. Он возможности и перспективы Александра Головина знает лучше многих.

Один из селикционеров «Арсенала» уже попытался опровергнуть эту информацию.

А как считаете вы?