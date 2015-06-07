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Фабио Капелло
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Фабио Капелло - статистика
Италия
18 июня 1946 (80)
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Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
В
П
Н
Россия
2
1
0
1
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
4 : 2
07.06.2015
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2015
Казахстан
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