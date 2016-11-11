Албания, Эстония, Катар и еще 4 страшных обидчика сборной России

Исландия – Россия – 1:0

Дата: 14 октября 1998

Место соперника в рейтинге ФИФА: 64

Исландцы тогда ничем не напоминали нынешних воинов, которые всем так полюбились на Евро-2016, и в целом команду Исландии всерьез в те годы никто не воспринимал. И хотя именно в той отборочной группе северяне до самого последнего тура даже бились за выход в стыки вместе с Францией, Россией и Украиной, но в 98-м мало кто ожидал, что россияне после стартовых поражений от украинцев и французов получат оплеуху еще и от исландцев.

За 15 минут до конца матча вторую желтую карточку получил Смертин, а в меньшинстве под занавес игры шоу устроил Юрий Ковтун, забив красивый гол в свои ворота. Для Анатолия Бышовца этот матч стал последним во главе сборной. «Бышовцу необходимо было остановиться на игроках «Спартака» и вокруг них строить сборную», – говорил тогда Александр Бубнов. – «Спартак» сейчас конкурентоспособен на самом высоком уровне. «Реал» посильнее и исландцев, и украинцев, и французов, но наш чемпион обыграл его». Впрочем, у Бышовца всегда был свой путь. Только ту сборную России он привел на самое дно турнирной таблицы.

Эстония – Россия – 2:1

Дата: 27 марта 2002

Место в рейтинге: 60

В преддверии ЧМ-2002 наша сборная сначала проиграла ирландцам, а затем вдруг неожиданно уступила в Таллине. «Это уже слишком!» – с таким и подобными заголовками выходили статьи на интернет-порталах. В первом тайме основной состав России сыграл вничью 1:1 – на гол Опера точным ударом ответил Бесчастных, а после перерыва Олег Романцев произвел семь замен, выпустив том числе и 19-летнего дебютанта Александра Кержакова. Эстония забила победный гол за три минуты до конца – вновь отличился Опер. «Можно ли с такой игрой ехать на чемпионат мира? Нет!» – отрезал Михаил Гершкович. Впрочем, на ЧМ сложилось не особо лучше.

Албания – Россия – 3:1

Дата: 29 марта 2003

Место в рейтинге: 89

«Слишком» как раз было не в Эстонии, где проигрывал фактически второй состав, а в Албании – где был матч квалификации к Евро-2004, а за сборную России выступали Точилин и 20-летний Алексей Березуцкий. Началось все с нереализованного хозяевами пенальти, но через несколько минут они открыли счет. Ответного гола Каряки пришлось ждать аж до 77-й минуты, но албанцы тут же ответили еще двумя забитыми мячами. Господи, неужели мы проиграли Албании? Поверить в это было просто невозможно.

Главный тренер нашей команды Валерий Газзаев обвинил во всем судью (мол, оба этих гола были забиты с нарушением правил), но его мало кто слушал. Опозориться в Албании казалось чем-то совершенно нереальным – из разряда тех событий, которые «происходят с другими». Впрочем, через месяц стало еще страшнее.

Грузия – Россия – 1:0

Дата: 30 апреля 2003

Место в рейтинге: 93

Переигровка октябрьского матча, прерванного из-за проблем с освещением в Тбилиси, окончательно подорвала веру в команду Газзаева, у которого со сборной после двух ярких осенних побед над Ирландией и Албанией перестало получаться вовсе. Тренер выставил на игру сразу семь полузащитников, но ни одного номинального форварда, грузины же справились без опытных Иашвили, Кинкладзе и Арвеладзе (последний вообще самовольно покинул сборную, узнав, что место в основе ему не гарантировано).

Уже на 11-й минуте счет открыл Асатиани, тут же ушедшего с поля из-за травмы Игнашевича заменил Евсиков, а затем грузины чудом не удвоили преимущество, но для победы им хватило и одного забитого мяча. На предматчевом брифинге Газзаева спросили, сколько раз он пересматривал проигранный матч с Албанией. «Ни разу», – последовал ответ. После матча ответов никто не услышал – тренер проигнорировал пресс-конференцию.

Россия – Израиль – 1:2

Дата: 20 августа 2003

Место в рейтинге: 51

Матч был товарищеским. И снова ничего кроме сожаления игра сборной России не вызвала. Израилю мы, конечно, проигрывали и раньше (аж 1:4 в 2000 году) и позже (1:2 в 2007-м), но именно в 2003-м соперник выглядел куда слабее, чем в других победных матчах с нашей командой. Впрочем, парни Авраама Гранта все равно выиграли, пока у нас дебютировал Роман Павлюченко, а в основе выходили Васильев и Петр Быстров.

На голы Нимни и Балили корявеньким ударом ответил Семак, но от поражения Россию в присутствии всего шести тысяч болельщиков этот мяч не спас. Газзаев ушел в отставку, заявив, что с таким отношением игроков к делу он работать не может. Надежды на выход на Евро-2004 были призрачными, но пришел Георгий Ярцев, и России все же удалось попасть на чемпионат.

Северная Ирландия – Россия – 1:0

Дата: 14 августа 2013

Место в рейтинге: 109

Унылый футбол при Фабио Капелло зародился как раз в тот день – до этого наша команда выглядела вполне солидно, а вот начиная с поражения в Белфасте – уже довольно слабо. И противостояла нам не та Северная Ирландия, что вышла в плей-офф чемпионата Европы тремя годами позже, а та, что не могла забить Мальте и взяла лишь два (!) очка в четырех матчах против Люксембурга и Азербайджана. Наши же пропустили на 43-й минуте гол от Патерсона и объявили полный игнор воротам соперника, не попав в створ вообще ни разу! Еще смешнее, что ради этого матча был сдвинут тур чемпионата, и у футболистов до этой игры было целых 10 дней перерыва.

Катар – Россия – 2:1

Дата: 10 ноября 2016

Место в рейтинге: 91

Ну а вчерашнее шоу вообще сложно назвать футболом. Скорее, цирком из незабитых пенальти, отсутствия скоростей и вообще какого-либо желания хоть как-то себя проявить. Очередной эксперимент, попытка перехода на модную в России схему с тремя центральными защитниками, хотя без Василия Березуцкого у нас и один-то наберется с трудом, перевод на всю бровку никогда так не игравшего за все 15 лет карьеры Александра Самедова, и тому подобное. Кстати говоря, одним из аргументов за назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной было умение настроить команду. Впрочем, каков был вчера темп – вы видели сами.

Следующий матч сборная России проведет во вторник, 15 ноября. Соперник – сборная Румынии, место встречи – город Грозный. Матч начнется в 19:00 по Москве.