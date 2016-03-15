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  • «Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина

«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина

Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович:

«Кокорин – очень качественный игрок. Иногда поражаешься, что он делает с мячом, как забивает. А в другой раз удивляешься уже каким-то неудачным действиям. С его быстротой и техникой Саша должен стать серьезным футболистом. Если он им не станет, то винить должен будет не тренеров, не Миодрага Божовича, а только себя. У него еще есть время понять это до того, как станет поздно»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи:

«Кокорин – просто суперталант. Теперь его задача – реализовать свои возможности не только на тренировках, но и в матчах, ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Надо из потенциальной звезды превращаться в настоящую»

«Если он будет продолжать работать над собой в том же духе, то сможет не только пробиться в сборную Германии, а еще дальше. Он мог бы пробиться в любую сборную мира!»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат:

«Считаю, что этот парень многого может добиться в ближайшем будущем. Саша – один из самых больших талантов, с кем мне доводилось работать»

Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску:

«Кокорин – суперигрок. Я жду от него большего! Поймите меня правильно, Саша – шикарный футболист, мне он очень нравится. Просто я знаю, что он способен приносить намного больше пользы команде, забивать больше голов. Кокорин, безусловно, очень одаренный игрок. Пожалуй, данные у него даже лучше, чем у того же Кержакова»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло:

 «Меня радует Кокорин. Если он продолжит в том же духе, буду очень доволен. Это наше будущее. Молодые таланты? Запишите фамилию Кокорин. Это по-настоящему сильный футболист. Он способен стать звездой ЧМ-2018»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О

«Из игроков других команд особенно отмечу парня из «Динамо». Я считаю его выдающимся футболистом. 9-го номера, Кокорина. Я желаю ему очень-очень яркой и успешной карьеры»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука:

«Кокорин – отличный футболист: быстрый, с ударом, думает правильно»

Корреспондент испанского издания Vavel.com Марк Мосуль:

«Многие говорят про Кокорина. Алекс идеально подошел бы для «Атлетико». Но все упирается в цену. Кокорин – отличный второй форвард, чтобы комбинировать с нападающим-киллером»

Защитник сборной Австрии Кристиан Фукс:

«Кто самый опасный в нападении россиян? Кокорин. Он умеет абсолютно все»

Известный венгерский менеджер Шандор Варга:

«Арсен Венгер интересовался Кокориным. За ним следят, да. Арсен мне уже 2–3 раза по поводу него звонил. Кокорин всегда принимает правильные решения, когда надо играть в одно касание. Арсена всегда интересует этот компонент: чтобы игрок быстро принимал правильные решения»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито:

«Для меня выдающийся игрок — Кокорин. Видел, как он играл на чемпионате мира в Бразилии, но в чемпионате России он проявил себя уже как молодой талантливый нападающий»

Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт:

«Кокорин? Фантастический бомбардир. Очень опасен и быстр»

Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес:

«Раньше мы о Кокорине знали мало, но я вижу отличный уровень у этого футболиста. У него есть все шансы на рост, думаю, он может играть на более высоком уровне»

Главный тренер сборной Черногории Бранко Брнович:

«Я и в прошлый раз говорил, что у сборной России много отличных игроков. Я в восторге от игры Кокорина, считаю, что это один из лучших российских игроков»

Бывший полузащитник «Динамо» Якоб Яншер:

«Убежден, что Кокора обладает необходимым классом, чтобы выступать в европейских топ-клубах. Он быстр, хорош в завершении атак, физически силен»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс:

«Кокорин – футболист высшего уровня, один из лучших бомбардиров России, к тому же достаточно молод. Я верю, что им мог интересоваться «Арсенал». У него достаточно качеств, чтобы выступать в английской премьер-лиге»

Защитник «Динамо» Кристофер Самба:

«Если говорить о тех ребятах, которые меня здесь поразили, то выделю Кокорина, которого считаю очень сильным нападающим. Он быстр, высоко прыгает и может играть обеими ногами. Очень жаль, что Александр не смог сыграть в Европе, поскольку там он имел бы возможность получить ценный опыт и прибавить»

При подготовке материала использованы цитаты изданий и порталов Sports.ru, Championat.com, Sportbox.ru, «Спорт-Экспресс», «Советский спорт», еженедельник «Футбол», «Спорт день за днем», «Официальный сайт «Динамо», «La Gazzetta dello Sport».

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Россия. Премьер-лига Россия Динамо Россия Это'О Самуэль Ломбертс Николас Кураньи Кевин Чорлука Ведран Самба Кристофер Дешахт Оливье Кокорин Александр Кришито Доменико Фукс Кристиан Яншер Якоб Адвокат Дик Бенитес Рафаэль Божович Миодраг Капелло Фабио Петреску Дан Брнович Бранко
Комментарии (17)
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bringing
1458044380
Бревно
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MU-fanatic
1458044923
как можно хвалить того кто не играет))))по фото в инстаграмм видимо)))это по русски в принципе...
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8-Gattuso-8
1458046611
днище он
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Academ
1458052642
Неплохо было бы добавить дату к каждой из цитат, когда они были озвучены.
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vovinzone
1458058253
Хотя по возрасту уже мужчиной пора быть. И всем показать настоящего звездного и полезного Кокорина, а не не эту неуверенную пародию. Уровень не выше Кержакова в Цюрихе
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vovinzone
1458058291
Но Кержаков заслуженный
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kotmyshka
1458066189
Недавно писали про одного бразильца-футболиста, который получал хорошие контракты, но не играл. Какие-то ассоциации...
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FIRESTAR
1458066472
Мог бы быть отличным игроком и даже в хороший клуб любого чемпионата попасть,но отношение к делу должно было быть другим уже года 4 назад...пахать надо было из всех сил..но захвалили и парень звезду словил...
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serppion
1458122803
В 24 года пора бы уже себя обозначить. Разумеется, при условии, что ты талантлив. Вспомните Аршавина, Добровольского. А про Сашу всё-то говорят как о подростке. Жаль, но будет он очередным "обещалкиным".
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MCJEKA777
1459513831
Зенит его похоронит!
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