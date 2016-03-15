«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина

Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович:

«Кокорин – очень качественный игрок. Иногда поражаешься, что он делает с мячом, как забивает. А в другой раз удивляешься уже каким-то неудачным действиям. С его быстротой и техникой Саша должен стать серьезным футболистом. Если он им не станет, то винить должен будет не тренеров, не Миодрага Божовича, а только себя. У него еще есть время понять это до того, как станет поздно»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи:

«Кокорин – просто суперталант. Теперь его задача – реализовать свои возможности не только на тренировках, но и в матчах, ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Надо из потенциальной звезды превращаться в настоящую»

«Если он будет продолжать работать над собой в том же духе, то сможет не только пробиться в сборную Германии, а еще дальше. Он мог бы пробиться в любую сборную мира!»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат:

«Считаю, что этот парень многого может добиться в ближайшем будущем. Саша – один из самых больших талантов, с кем мне доводилось работать»

Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску:

«Кокорин – суперигрок. Я жду от него большего! Поймите меня правильно, Саша – шикарный футболист, мне он очень нравится. Просто я знаю, что он способен приносить намного больше пользы команде, забивать больше голов. Кокорин, безусловно, очень одаренный игрок. Пожалуй, данные у него даже лучше, чем у того же Кержакова»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло:

«Меня радует Кокорин. Если он продолжит в том же духе, буду очень доволен. Это наше будущее. Молодые таланты? Запишите фамилию Кокорин. Это по-настоящему сильный футболист. Он способен стать звездой ЧМ-2018»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О:

«Из игроков других команд особенно отмечу парня из «Динамо». Я считаю его выдающимся футболистом. 9-го номера, Кокорина. Я желаю ему очень-очень яркой и успешной карьеры»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука:

«Кокорин – отличный футболист: быстрый, с ударом, думает правильно»

Корреспондент испанского издания Vavel.com Марк Мосуль:

«Многие говорят про Кокорина. Алекс идеально подошел бы для «Атлетико». Но все упирается в цену. Кокорин – отличный второй форвард, чтобы комбинировать с нападающим-киллером»

Защитник сборной Австрии Кристиан Фукс:

«Кто самый опасный в нападении россиян? Кокорин. Он умеет абсолютно все»

Известный венгерский менеджер Шандор Варга:

«Арсен Венгер интересовался Кокориным. За ним следят, да. Арсен мне уже 2–3 раза по поводу него звонил. Кокорин всегда принимает правильные решения, когда надо играть в одно касание. Арсена всегда интересует этот компонент: чтобы игрок быстро принимал правильные решения»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито:

«Для меня выдающийся игрок — Кокорин. Видел, как он играл на чемпионате мира в Бразилии, но в чемпионате России он проявил себя уже как молодой талантливый нападающий»

Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт:

«Кокорин? Фантастический бомбардир. Очень опасен и быстр»

Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес:

«Раньше мы о Кокорине знали мало, но я вижу отличный уровень у этого футболиста. У него есть все шансы на рост, думаю, он может играть на более высоком уровне»

Главный тренер сборной Черногории Бранко Брнович:

«Я и в прошлый раз говорил, что у сборной России много отличных игроков. Я в восторге от игры Кокорина, считаю, что это один из лучших российских игроков»

Бывший полузащитник «Динамо» Якоб Яншер:

«Убежден, что Кокора обладает необходимым классом, чтобы выступать в европейских топ-клубах. Он быстр, хорош в завершении атак, физически силен»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс:

«Кокорин – футболист высшего уровня, один из лучших бомбардиров России, к тому же достаточно молод. Я верю, что им мог интересоваться «Арсенал». У него достаточно качеств, чтобы выступать в английской премьер-лиге»

Защитник «Динамо» Кристофер Самба:

«Если говорить о тех ребятах, которые меня здесь поразили, то выделю Кокорина, которого считаю очень сильным нападающим. Он быстр, высоко прыгает и может играть обеими ногами. Очень жаль, что Александр не смог сыграть в Европе, поскольку там он имел бы возможность получить ценный опыт и прибавить»

При подготовке материала использованы цитаты изданий и порталов Sports.ru, Championat.com, Sportbox.ru, «Спорт-Экспресс», «Советский спорт», еженедельник «Футбол», «Спорт день за днем», «Официальный сайт «Динамо», «La Gazzetta dello Sport».

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