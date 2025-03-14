Гвардиола ответил на обвинения экс-тренера сборной России

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова Фабио Капелло в свой адрес.

Ранее 78-летний итальянец, возглавлявший сборную России, обвинил коллегу в том, что тот навредил футболу, поскольку многие команды стали копировать его стиль.

«Я слышу все, что обо мне говорят. Все. Так что будьте осторожны. Я за вами слежу.

Это не первый раз, когда сеньор Фабио Капелло говорит такое. Я недостаточно хорош, чтобы разрушить итальянский футбол.

Итальянский футбол гораздо больше, чем мои методы. Крепко обнимаю, Фабио. Крепко обнимаю», – сказал Гвардиола.