Капелло высказался о смерти Симоняна

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на смерть Никиты Симоняна. Об уходе из жизни лучшего бомбардира «Спартака» стало известно сегодня.
«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием... А сегодня я узнаю о его смерти... Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», – сказал Капелло.
- Симоняну 12 октября исполнилось 99 лет.
- Он выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. На его счету 160 голов за московский клуб.
- В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
Источник: «Спорт-Экспресс»