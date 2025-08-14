Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предлагал ему перейти в «Баварию».

– Евгений Гинер сказал, что за все время у тебя не было ни одного предложения из Европы. А из России?

– Я не слышал ни о предложениях, ни о бумагах каких-то. Вообще такого не было.

Единственное, перед чемпионатом мира в Бразилии ко мне подошел Капелло: «Я договорился с «Баварией». Поедешь? Будешь вторым после Нойера?» Ответил: «Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть». Он удивился: «Это же «Бавария»!

Какая разница? Я не хочу ехать туда, чтобы не играть.

– То есть даже не рассматривал этот вариант?

– Нет, конечно. Нужно понимать, куда ты переходишь. Речь шла о том, чтобы сидеть на скамейке. Какой смысл?

– Можно было сказать себе: я выиграю конкуренцию. Как Сафонов перед трансфером в «ПСЖ».

– Чтобы выиграть конкуренцию у Нойера, нужно быть на четыре головы выше. У Моти хотя бы Доннарумма – итальянец, он выступает во французском клубе. Какой-то шанс есть. Нойер же – немец, играет в главном клубе Германии. Никогда в жизни там тебя не поставят – ты для них легионер.

– На месте Сафонова ты бы тоже не уехал?

– Мотя молодой. И выбрал такой путь. Играет или не играет, но он уже победитель Лиги чемпионов. И на конкретном этапе карьеры сделал правильный шаг. Если бы мне было 25, может быть, я сейчас по-другому мыслил. Но когда почти 40, куда ты уедешь?

К тому же сейчас совсем другое время. А тогда наш футбол был на пике: «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, сборная феерила на Евро. Мы на равных бились с Германией, Испанией. Зачем уезжать? Если ты с европейскими грандами и здесь конкурируешь.

А когда приезжала условная Северная Ирландия, мы понимали, что точно их обыграем. В составе Павлюченко, Аршавин, Зырянов, Семак – мы-то еще были сопляками на подхвате. Сплав молодости и опыта. Зато какая химия у команды, какие игроки... Золотое время!

Счастлив, что его застал. Срываться не было смысла – ради чего?