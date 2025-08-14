Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»

Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»

Сегодня, 14:33
1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предлагал ему перейти в «Баварию».

Евгений Гинер сказал, что за все время у тебя не было ни одного предложения из Европы. А из России?

– Я не слышал ни о предложениях, ни о бумагах каких-то. Вообще такого не было.

Единственное, перед чемпионатом мира в Бразилии ко мне подошел Капелло: «Я договорился с «Баварией». Поедешь? Будешь вторым после Нойера?» Ответил: «Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть». Он удивился: «Это же «Бавария»!

Какая разница? Я не хочу ехать туда, чтобы не играть.

– То есть даже не рассматривал этот вариант?

– Нет, конечно. Нужно понимать, куда ты переходишь. Речь шла о том, чтобы сидеть на скамейке. Какой смысл?

– Можно было сказать себе: я выиграю конкуренцию. Как Сафонов перед трансфером в «ПСЖ».

– Чтобы выиграть конкуренцию у Нойера, нужно быть на четыре головы выше. У Моти хотя бы Доннарумма – итальянец, он выступает во французском клубе. Какой-то шанс есть. Нойер же – немец, играет в главном клубе Германии. Никогда в жизни там тебя не поставят – ты для них легионер.

– На месте Сафонова ты бы тоже не уехал?

– Мотя молодой. И выбрал такой путь. Играет или не играет, но он уже победитель Лиги чемпионов. И на конкретном этапе карьеры сделал правильный шаг. Если бы мне было 25, может быть, я сейчас по-другому мыслил. Но когда почти 40, куда ты уедешь?

К тому же сейчас совсем другое время. А тогда наш футбол был на пике: «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, сборная феерила на Евро. Мы на равных бились с Германией, Испанией. Зачем уезжать? Если ты с европейскими грандами и здесь конкурируешь.

А когда приезжала условная Северная Ирландия, мы понимали, что точно их обыграем. В составе Павлюченко, Аршавин, Зырянов, Семак – мы-то еще были сопляками на подхвате. Сплав молодости и опыта. Зато какая химия у команды, какие игроки... Золотое время!

Счастлив, что его застал. Срываться не было смысла – ради чего?

  • 39-летний Акинфеев дебютировал в первой команде ЦСКА в 2003 году и выступает в ней всю карьеру.
  • За сборную России он играл в 2004–2018 годах.

Еще по теме:
Акинфеев сказал, сколько качественных легионеров должно быть в составах клубов РПЛ
Акинфеев сказал, почему чувствовал себя старым Терминатором 2
Акинфеев – о российском футболе: «Если дно – не смотрите» 16
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ПСЖ ЦСКА Бавария Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Капелло Фабио
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1755174214
Прав Акинфеев скамейка запасных она и в топ клубе скамейка запасных. Мастерства не добавит...
Ответить
Главные новости
Угаров – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Две команды в ужасном состоянии»
16:17
Парфенов сказал, почему народная любовь принадлежит «Спартаку», а не «Зениту»
16:10
1
В Италии опровергли слова Медведева о Белтране
15:53
Бубнов дал совет руководству «Спартака» по Станковичу
15:33
9
Быстров – об РПЛ: «Все лидеры сейчас – русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны?»
15:04
4
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева
14:50
1
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
14:33
1
Глава РПЛ высказался об инициативе по ужесточению лимита
14:20
3
Фото«Зенит» поздравил Медведева с юбилеем
14:05
12
Манчини может возглавить «Спартак»
13:35
16
Все новости
Все новости
В «Балтике» высказались об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Саусю
16:05
Акинфеев сказал, сколько качественных легионеров должно быть в составах клубов РПЛ
15:58
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
14:33
1
Глава РПЛ высказался об инициативе по ужесточению лимита
14:20
3
Фото«Зенит» поздравил Медведева с юбилеем
14:05
12
Сильянов – о Батракове: «Вдруг сейчас ещe 10 забьeт, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити»
13:53
1
Манчини может возглавить «Спартак»
13:35
16
Акинфеев сказал, почему чувствовал себя старым Терминатором
13:19
2
Бывший вице-президент «Динамо» заявил, что Карпин попал в булгаковское варьете
12:32
Семшов объяснил, почему «Зениту» не нужно приглашать Манчини или Спаллетти
12:20
2
Акинфеев – о российском футболе: «Если дно – не смотрите»
11:28
16
Пальцев – об интересе «Спартака»: «Все узнаю из интернета»
11:00
3
Быстров – об игре «Зенита»: «Черепахи-ниндзя ползают по полю»
10:32
6
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне»
10:09
5
Орлов: «Я тоже одно время болел за «Спартак»
09:33
11
Семшов упрекнул Станковича в нежелании учить русский язык
09:20
1
Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»
08:48
13
Червиченко – о Станковиче: «Ведет себя как психопат»
08:09
7
«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности
01:11
19
Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова
00:25
Карпин высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ
Вчера, 23:59
3
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно»
Вчера, 23:47
9
«Локомотив» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Самошникову
Вчера, 22:33
4
Новичок ЦСКА в пятницу прилетит в Москву: «Сделка готова»
Вчера, 21:35
4
Пономарев: «В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут»
Вчера, 21:09
23
«Спартак» улучшил предложение по Самошникову
Вчера, 20:48
6
«Спартак» обсуждает обмен Угальде на форварда «Фейеноорда»
Вчера, 20:20
8
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи»
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 