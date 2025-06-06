Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Капелло оценил шансы Сафонова сместить Доннарумму в «ПСЖ»

Вчера, 10:25
2

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Он считает, что россиянину не удастся выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы.

«Удастся ли Сафонову выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Я считаю Джанлуиджи лучшим вратарем в мире прямо сейчас», – сказал Капелло.

  • Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара».
  • Он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.
  • Голикпер провел за парижан 17 матчей и пропустил 13 голов.

Еще по теме:
Сафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией 1
Тренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова 7
Сафонов сделал заявление о своем положении в «ПСЖ» 4
Источник: «ВсеПроСпорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Капелло Фабио
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1749196459
Сафонова и брали как дублёра итальянца. В запасе и будет в основном.
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1749206680
Шансов нет...даже если Доннарума уйдет из ПСЖ на замену купят топового...Сафронов максимум игорк глубокой ротации. Основным он может стать только в Химках или Анжи
Ответить
Главные новости
ВидеоСафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией
10:57
1
Генич – об уходе Николича из ЦСКА: «Полнейшая херь»
10:47
2
Нападающий «Милана» запросил трансфер в «Баварию»
10:37
«Зенит» предложит «Фламенго» обмен игроками с участием Вендела
10:25
2
ЦСКА хочет бесплатно подписать сенегальского форварда
10:10
1
Круговой отреагировал на слухи об уходе Николича из ЦСКА
09:33
1
ВидеоТренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова
08:58
7
«Зенит» может выкупить бразильского полузащитника за 25 миллионов
08:46
5
Комличенко: «Я определился с новой командой»
08:32
13
Ничья сборной России, «Зенит» хочет полузащитника «Спартака», «Сочи» обвинили в попытке «договорняка», Николич близок к уходу из ЦСКА и другие новости
01:37
Все новости
Все новости
Сафонов сделал заявление о своем положении в «ПСЖ»
01:00
4
Капелло оценил шансы Сафонова сместить Доннарумму в «ПСЖ»
Вчера, 10:25
2
Карпин прокомментировал квадрупл Сафонова в дебютном сезоне за «ПСЖ»
5 июня
2
Ванда закрутила роман с футболистом «ПСЖ»
4 июня
14
Сафонов учит игроков «ПСЖ» русским словам: «Все матерные»
4 июня
10
«ПСЖ» может купить украинского футболиста и избавиться от Сафонова
3 июня
11
Сафонов, Головин и Кузяев подешевели на Transfermarkt
3 июня
8
Судебные приставы сняли все ограничения с Сафонова
3 июня
8
Сафонов погасил весь долг по алиментам
2 июня
31
Стали известны планы Кузяева после ухода из «Гавра»
2 июня
8
Губерниев не пощадил Сафонова за хамский поступок: «Как алименты не платить и по-свински к болельщикам относиться – так он первый»
1 июня
10
Тумилович заявил, что Доннарумма добился прогресса благодаря Сафонову
1 июня
Во Франции оценили вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
1 июня
4
Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» из-за жадности «ПСЖ»
1 июня
4
Определен 1-й участник клубного ЧМ-2029
1 июня
Семин оценил первый сезон Сафонова в «ПСЖ»
1 июня
2
Статистика Сафонова по итогам 1-го сезона в «ПСЖ»
1 июня
2
6-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1
30 мая
10 лучших дриблеров мира по версии Give me Sport – есть экс-игрок РПЛ
29 мая
1
Стало известно, на что Хвича потратил первую зарплату в «Локомотиве»
29 мая
5
7-кратному чемпиону Франции запретили трансферы из-за долга в 2000 евро
27 мая
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
26 мая
1
Форвард «Барселоны» перейдет в «Монако» Головина
24 мая
Хвича определил сложнейшего защитника в карьере – он не из РПЛ
23 мая
10
Вагнер Лав оценил игру Головина в «Монако»
22 мая
1
10-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1, 6-кратный сыграет в стыковых матчах
19 мая
Стали известны планы Кузяева – он не хочет возвращаться в «Зенит»
18 мая
9
ФотоСафонов сделал фото с супругой и трофеем Лиги 1
18 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 