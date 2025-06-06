Капелло оценил шансы Сафонова сместить Доннарумму в «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Он считает, что россиянину не удастся выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы.
«Удастся ли Сафонову выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Я считаю Джанлуиджи лучшим вратарем в мире прямо сейчас», – сказал Капелло.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара».
- Он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.
- Голикпер провел за парижан 17 матчей и пропустил 13 голов.
Источник: «ВсеПроСпорт»