Реакция Капелло на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал тщеславное заявление Криштиану Роналду.
Ранее португалец сказал, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.
«Это его собственная оценка, которая, я думаю, немного преувеличена.
Криштиану – великий игрок, который сделал себя благодаря своему желанию, силе воли.
Но когда я говорю о феноменах, то называю Месси, Пеле и Марадону, а еще ставлю рядом с ними бразильца Роналдо. Он на волосок ниже их», – считает Капелло.
- Роналду – игрок саудовского «Аль-Насра».
- Ранее он выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
- Форвард забил 925 голов за профессиональную карьеру.
Источник: Flashscore