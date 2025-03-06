Реакция Капелло на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал тщеславное заявление Криштиану Роналду.

Ранее португалец сказал, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.

«Это его собственная оценка, которая, я думаю, немного преувеличена.

Криштиану – великий игрок, который сделал себя благодаря своему желанию, силе воли.

Но когда я говорю о феноменах, то называю Месси, Пеле и Марадону, а еще ставлю рядом с ними бразильца Роналдо. Он на волосок ниже их», – считает Капелло.