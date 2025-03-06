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  • Реакция Капелло на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Реакция Капелло на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Вчера, 21:57
3

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал тщеславное заявление Криштиану Роналду.

Ранее португалец сказал, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.

«Это его собственная оценка, которая, я думаю, немного преувеличена.

Криштиану – великий игрок, который сделал себя благодаря своему желанию, силе воли.

Но когда я говорю о феноменах, то называю Месси, Пеле и Марадону, а еще ставлю рядом с ними бразильца Роналдо. Он на волосок ниже их», – считает Капелло.

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Источник: Flashscore
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Капелло Фабио
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Комментарии (3)
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Интерес
1741295003
Какая пощёчина по лоснящемуся лицу" Треснули все зеркала мира и замутилась вода в чистейших кастальских источниках...
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мАсквобадгуно
1741297472
Даже Зе Болотный выше. :)))
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Psih86
1741323085
Капелло всё по полочкам разложил, грамотный мужик.
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