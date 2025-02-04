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  • Роналду: «Я самый совершенный футболист среди существовавших»

Роналду: «Я самый совершенный футболист среди существовавших»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал заявление о своей уникальности.

«Считаю себя самым совершенным игроком среди существовавших. Это мое мнение.

Дело вкуса, но я считаю себя таковым. Я делаю в футболе все. Я хорошо играю головой, хорошо бью со штрафных, хорошо бью левой ногой, я быстрый, сильный, высоко прыгаю.

Это дело вкуса, вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона. Я понимаю это и уважаю. Но сказать, что Криштиану несовершенен, значит солгать. Я самый совершенный!» – убежден 39-летний португалец.

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Источник: Infobae

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04.02.2025 15:54
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Комментарии (13)
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Интерес
1738674594
Всё это сказано в свете софитов,глядя в зеркало и обливаясь слезами умиления от собственного величия. С этого момента имя нарицательное "Нарцисс"(нарциссизм) из мифологии вычёркивается и следует употреБЛ№ЯТЬ термин "Роналду"(роналдУзм).
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Plyash
1738675699
Сам себя не похвалишь,ходишь как обосранный. Скромнее надо быть,Криш.
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fakeid
1738676252
по ходу, его ибра укусил)
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alex1951
1738678187
Крыштыану, дорогуша ....Ты исчо не видел ДзюДро,это российская ИКОНА.... Он в России 3-х ногии ,плюс две головки и обе рабочие..... Нееет ,табе с ним не бороться....))))
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Spartak_forv@
1738678536
«Я самый совершенный в мире нарцисс.Но это -дело вкуса»
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Antoshka2015
1738679330
Хорошо бью со штрафных , вот юморист
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САНЁК17
1738690292
) тут сказать нечего, первый раз такое читаю
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Oldtrafford83
1738732726
С днюхой тебя пуховик)) Надеюсь Златан это не прочитает))
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