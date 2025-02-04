Роналду: «Я самый совершенный футболист среди существовавших»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал заявление о своей уникальности.

«Считаю себя самым совершенным игроком среди существовавших. Это мое мнение.

Дело вкуса, но я считаю себя таковым. Я делаю в футболе все. Я хорошо играю головой, хорошо бью со штрафных, хорошо бью левой ногой, я быстрый, сильный, высоко прыгаю.

Это дело вкуса, вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона. Я понимаю это и уважаю. Но сказать, что Криштиану несовершенен, значит солгать. Я самый совершенный!» – убежден 39-летний португалец.