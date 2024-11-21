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    • Пануччи рассказал, какую память о себе оставил Миранчук в Италии

    Пануччи рассказал, какую память о себе оставил Миранчук в Италии

    Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи оценил выступление Алексея Миранчука в Италии в 2020-2024 годах.

    «Миранчук, я думаю, очень хороший талант, но играть у Джан Пьеро Гасперини очень тяжело. У Гасперини ты должен тяжело работать. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Однако Миранчук оставил о себе очень хорошую память в Италии. Я думаю, что он очень талантлив.

    Александр Головин тоже очень хороший игрок, тоже талантливый. В России вообще очень много талантов. Во Франции нелегко играть, потому что это очень техничная лига, но Головин очень хорош», – сказал Пануччи.

    • У Миранчука 100 матчей в Серии А, 13 голов, 18 ассистов.
    • Игрок стоит 10 миллионов евро.
    • Сейчас Алексей в «Атланте» из МЛС.

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    Источник: Metaratings

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    21.11.2024 14:08
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