Пануччи высказался о возможном возвращении в Россию

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи не против вернуться в страну.
– У вас сейчас есть предложения работать главным тренером?
– Я ответил отказом на множество предложений. У моего сына проблемы со здоровьем. В будущем, может быть, я рассмотрю предложения.
– В России рассмотрите?
– Конечно, я быстро прибегу сюда (смеeтся). Я люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами из России.
- Пануччи сегодня участвовал в московском турнире по паделу.
- Кристиан был в штабе Фабио Капелло в сборной России.
- Пануччи не тренирует с 2019 года, когда покинул сборную Албании.
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