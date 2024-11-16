Пануччи высказался о возможном возвращении в Россию

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи не против вернуться в страну.

– У вас сейчас есть предложения работать главным тренером?

– Я ответил отказом на множество предложений. У моего сына проблемы со здоровьем. В будущем, может быть, я рассмотрю предложения.

– В России рассмотрите?

– Конечно, я быстро прибегу сюда (смеeтся). Я люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами из России.

Пануччи сегодня участвовал в московском турнире по паделу.

Кристиан был в штабе Фабио Капелло в сборной России.

Пануччи не тренирует с 2019 года, когда покинул сборную Албании.

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