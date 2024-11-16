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    Пануччи высказался о возможном возвращении в Россию

    Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи не против вернуться в страну.

    – У вас сейчас есть предложения работать главным тренером?

    – Я ответил отказом на множество предложений. У моего сына проблемы со здоровьем. В будущем, может быть, я рассмотрю предложения.

    – В России рассмотрите?

    – Конечно, я быстро прибегу сюда (смеeтся). Я люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами из России.

    • Пануччи сегодня участвовал в московском турнире по паделу.
    • Кристиан был в штабе Фабио Капелло в сборной России.
    • Пануччи не тренирует с 2019 года, когда покинул сборную Албании.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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    16.11.2024 23:21
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