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    • Пануччи ответил, какое блюдо ел каждый день, работая в сборной России

    Пануччи ответил, какое блюдо ел каждый день, работая в сборной России

    Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи рассказал о любви к русскому блюду.

    – О, борщ! Это просто фантастика, обязательно поем его в ближайшее время. Когда я работал в сборной России, ел борщ каждый день.

    – Что в борще такого необычного?

    – Моя мать кормила меня супом, гуляшом с детских лет. Когда в Италии наступает зима, я тоже дома кушаю супы. Борщ для меня невероятен.

    – Но в Италии борщ не готовили?

    – Нет, никогда. Я покупаю разные готовые супы из Чехии.

    • Пануччи был помощником Фабио Капелло в сборной России.
    • Он работал в национальной команде с 2012 по 2014 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.11.2024 15:59
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    Комментарии (7)
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    рылы
    1731935614
    медведи, водка, балалайки, борщ. по заголовку и так было понятно. интрига, млять.
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    Интерес
    1731936458
    Отошли свою бабу в Россию на стажировку по приготовлению борща,и тогда палёнку из Чехии везти не надо будет.Всё дешевле и вкуснее будет.
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    The only one
    1731939821
    Борщ- всему голова!!!
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    Литейный 4 (returned)
    1731940014
    Ванна с шампанским - так себе символ любви. Вот ванна с борщом - это да! Гыгыгы
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