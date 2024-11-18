Пануччи ответил, какое блюдо ел каждый день, работая в сборной России

Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи рассказал о любви к русскому блюду.

– О, борщ! Это просто фантастика, обязательно поем его в ближайшее время. Когда я работал в сборной России, ел борщ каждый день.

– Что в борще такого необычного?

– Моя мать кормила меня супом, гуляшом с детских лет. Когда в Италии наступает зима, я тоже дома кушаю супы. Борщ для меня невероятен.

– Но в Италии борщ не готовили?

– Нет, никогда. Я покупаю разные готовые супы из Чехии.

Пануччи был помощником Фабио Капелло в сборной России.

Он работал в национальной команде с 2012 по 2014 год.

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