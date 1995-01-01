Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Пануччи уволен из сборной Албании. Ранее он входил в тренерский штаб сборной России

    Федерация футбола Албании на своем официальном сайте объявила об увольнении Кристиана Пануччи с поста главного тренера национальной сборной.

    Решение об отставке итальянского специалиста было принято после вчерашнего поражения от Турции в матче первого тура отбора Евро-2020.

    45-летний Пануччи возглавлял сборную Албании с 19 июля 2017 года. После его ухода командой временно будут руководить Эрвин Булку и Сулейман Мема.

    • В официальных матчах албанцы потерпели четыре поражения подряд.
    • С 2012 по 2014 год Пануччи входил в тренерский штаб сборной России

    Источник: сайт Федерации футбола Албании

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru