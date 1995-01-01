Пануччи уволен из сборной Албании. Ранее он входил в тренерский штаб сборной России

Федерация футбола Албании на своем официальном сайте объявила об увольнении Кристиана Пануччи с поста главного тренера национальной сборной.

Решение об отставке итальянского специалиста было принято после вчерашнего поражения от Турции в матче первого тура отбора Евро-2020.

45-летний Пануччи возглавлял сборную Албании с 19 июля 2017 года. После его ухода командой временно будут руководить Эрвин Булку и Сулейман Мема.