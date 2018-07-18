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    Пануччи: «Переход Роналду в Серию А побудит и других прекрасных игроков переехать в Италию»

    Бывший защитник «Реала» Кристиан Пануччи считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пожалеть о своем уходе из мадридского клуба.

    «В свое время меня убедили уйти из «Реала». Я захотел покинуть Мадрид, что стало самой большой глупостью в моей спортивной карьере. Я очень долгое время после этого жалел об этом поступке.

    Криштиану будет побеждать, потому что он очень хороший игрок, чтобы этого не делать. Это нормально для Криштиану, он лучший в мире. Быть чемпионом у него в крови.

    Для клуба трансфер Роналду является очень умным ходом, который может побудить и других прекрасных игроков переехать в Италию.

    А вот «Реал» ждет сложный сезон. Зидан ушел, Роналду ушел. Клубу некем заменить такие потери. Тем более на фоне трех титулов Лиги чемпионов подряд», – приводит слова Пануччи в интервью El Partidazo de Cope.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2018 07:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 июля 2018, 11:01

      а кто в Италии кроме Юве имеет финансовые возможности для подобных трансферов?НИКТО,у всех проблемы несмотря на приход иностранных инвесторов((

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 07:56

      Надо только помнить какой контракт у Роналду и "личка". Многим прекрасным игрокам такую "личку" или близко к ней положат ?...

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