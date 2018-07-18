Пануччи: «Переход Роналду в Серию А побудит и других прекрасных игроков переехать в Италию»

Бывший защитник «Реала» Кристиан Пануччи считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пожалеть о своем уходе из мадридского клуба.

«В свое время меня убедили уйти из «Реала». Я захотел покинуть Мадрид, что стало самой большой глупостью в моей спортивной карьере. Я очень долгое время после этого жалел об этом поступке.

Криштиану будет побеждать, потому что он очень хороший игрок, чтобы этого не делать. Это нормально для Криштиану, он лучший в мире. Быть чемпионом у него в крови.

Для клуба трансфер Роналду является очень умным ходом, который может побудить и других прекрасных игроков переехать в Италию.

А вот «Реал» ждет сложный сезон. Зидан ушел, Роналду ушел. Клубу некем заменить такие потери. Тем более на фоне трех титулов Лиги чемпионов подряд», – приводит слова Пануччи в интервью El Partidazo de Cope.