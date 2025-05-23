Макелеле: «Спартак» был невероятно силен – просто уф!»

Бывший игрок «Челси», «Реала» Клод Макелеле вспомнил матчи против российских команд.

– Вы сыграли в матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Что вы помните о той версии команды?

– Крутая команда! Но, скажу честно, когда речь заходит о российском футболе, я в первую очередь всегда вспоминаю «Спартак». В моe время он был флагманом российского футбола, я часто играл с этим клубом, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Всякий раз, когда мы приезжали играть со «Спартаком», было то -5, то -10. Холод ужасный! Но если серьeзно, в то время «Спартак» был невероятно силeн. Просто уф! Прекрасная команда.

Когда же ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, это было начало подъeма российского футбола. Стало больше денег, и ваш чемпионат стали рассматривать как крутое место для продолжения карьеры.