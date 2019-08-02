Макелеле стал тренером в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле вернулся в клуб в должности тренера. На официальном сайте «Челси» сообщается, что специалист будет работать с игроками академии и футболистами, которые находятся в аренде.
«Я рад вернуться домой. Этот клуб дал мне многое, сейчас я хочу отплатить ему и помочь молодым игрокам «Челси», которые мечтают о карьере в футболе», – сказал специалист.
- Макелеле выступал за «Челси» с 2003 по 2008 год и провел 217 матчей за клуб.
- Он работал в тренерском штабе «ПСЖ» и «Суонси». Также он был главным тренером бельгийского «Эйпена» и «Бастии».