Макелеле стал тренером в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле вернулся в клуб в должности тренера. На официальном сайте «Челси» сообщается, что специалист будет работать с игроками академии и футболистами, которые находятся в аренде.

«Я рад вернуться домой. Этот клуб дал мне многое, сейчас я хочу отплатить ему и помочь молодым игрокам «Челси», которые мечтают о карьере в футболе», – сказал специалист.