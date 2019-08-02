Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Макелеле стал тренером в «Челси»

    Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле вернулся в клуб в должности тренера. На официальном сайте «Челси» сообщается, что специалист будет работать с игроками академии и футболистами, которые находятся в аренде.

    «Я рад вернуться домой. Этот клуб дал мне многое, сейчас я хочу отплатить ему и помочь молодым игрокам «Челси», которые мечтают о карьере в футболе», – сказал специалист.

    • Макелеле выступал за «Челси» с 2003 по 2008 год и провел 217 матчей за клуб.
    • Он работал в тренерском штабе «ПСЖ» и «Суонси». Также он был главным тренером бельгийского «Эйпена» и «Бастии».

    Источник: Официальный сайт «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:02
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79131
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72905
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru