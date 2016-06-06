Макелеле расторг контракт с «Монако»

Бывший футболист сборной Франции Клод Макелеле покинул пост технического директора «Монако». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Клод – настоящий профессионал и действительно большая личность. Он привнес свой опыт в Академию клуба. Но ни Макелеле, ни клубу не удалось найти идеальную роль для него в спортивной структуре.

Он был честен с нами, чтобы сказать об этом, и мы совместно решили закончить сотрудничество и остаться в хороших отношениях», – заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Напомним, что Макелеле пришел в «Монако» 8 января.