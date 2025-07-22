Мостовой высказался о сравнении с Зиданом

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил высказывания о себе со стороны экс-игрока сборной Франции Клода Макелеле.

«Слова Макелеле? Не вижу в этом ничего удивительного. Все в Европе и в мире знают, кто я такой и как играл. Не зря же мне прозвище Царь дали. Не я себя Царем назвал, хотя голов у меня больше, чем у многих волос на голове. У нас же легендами называют тех, кто за всю карьеру три гола забил, а иногда и тех, кто даже по мячу не бил», – сказал Мостовой.