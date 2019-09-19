«Кто помнит этих легенд?». Нурмагомедов сфотографировался с Макелеле и Джоркаеффом

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» (3:0).

Дагестанский боец сфотографировался с бывшими игроками сборной Франции Клодом Макелеле и Юрием Джоркаффом.

«Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру. Футбол – это спорт, которому нету равных и не было. Ни один спорт даже близко не стоит с футболом», – написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Юрий Джоркаефф – атакующий полузащитник, выступал за «Страсбур», «Монако», «ПСЖ», «Интер» и «Кайзерслаутерн». Чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции.

Клод Макелеле – полузащитник, серебряный призер ЧМ-2006 в составе сборной Франции. Выступал за «Нант», «Марсель», «Сельту», «Реал», «Челси», «ПСЖ» и другие клубы.