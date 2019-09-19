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    «Кто помнит этих легенд?». Нурмагомедов сфотографировался с Макелеле и Джоркаеффом

    Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» (3:0).

    Дагестанский боец сфотографировался с бывшими игроками сборной Франции Клодом Макелеле и Юрием Джоркаффом.

    «Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру. Футбол – это спорт, которому нету равных и не было. Ни один спорт даже близко не стоит с футболом», – написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

    • Юрий Джоркаефф – атакующий полузащитник, выступал за «Страсбур», «Монако», «ПСЖ», «Интер» и «Кайзерслаутерн». Чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции.
    • Клод Макелеле – полузащитник, серебряный призер ЧМ-2006 в составе сборной Франции. Выступал за «Нант», «Марсель», «Сельту», «Реал», «Челси», «ПСЖ» и другие клубы.

    text

    Публикация от text (@khabib_nurmagomedov)

    Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      More_and_More 3 минуты назад

      Ухо, конечно, тихий ужас)

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