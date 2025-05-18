Мостовой рассказал, как научил играть в футбол Макелеле и продал его в «Реал»

Александр Мостовой сообщил, что научил играть в футбол Клода Макелеле. Француз приехал на сегодняшний матч легенд ЦСКА.

«Встретил Клода Макелеле уже, успели пообщаться. Вспомнили все, что у нас было! Не виделись очень давно.

Лестно обо мне отзывается? Еще бы он обо мне не отзывался! Я его, можно сказать, футболу научил. А потом еще и продал в «Реал», – сказал Мостовой.