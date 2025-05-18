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  • Мостовой рассказал, как научил играть в футбол Макелеле и продал его в «Реал»

Мостовой рассказал, как научил играть в футбол Макелеле и продал его в «Реал»

Сегодня, 16:51
2

Александр Мостовой сообщил, что научил играть в футбол Клода Макелеле. Француз приехал на сегодняшний матч легенд ЦСКА.

«Встретил Клода Макелеле уже, успели пообщаться. Вспомнили все, что у нас было! Не виделись очень давно.

Лестно обо мне отзывается? Еще бы он обо мне не отзывался! Я его, можно сказать, футболу научил. А потом еще и продал в «Реал», – сказал Мостовой.

  • Мостовой и Макелеле выступали вместе за «Сельту».
  • В 2020 году француз перешел в «Реал» за 14 млн евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Макелеле Клод Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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biber.ru
1747577723
Бомбардир, опять подтупливаешь?! Клод Макелеле в 2020 перешёл в Реал! Ему 47 тогда уже было!
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aaaaahhhh
1747579178
играть перестал в 2011, а в Реал перешел в 2020! Вопрос, зачем он туда перешел:))))
Ответить
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