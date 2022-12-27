Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Макелеле не смог выбрать между Месси и Роналду

    Экс-футболист сборной Франции Клод Макелеле не имеет ответа на вопрос, кто лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

    «Сложно выбрать. То же самое с Марадоной и Пеле. Это разная культура, разный футбол.

    Месси родился с этим талантом, но они оба – невероятные игроки, пример для детей. Я не могу сделать выбор между ними», – сказал Макелеле.

    • Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS 2
    Гуллит: «Месси – не лучший игрок всех времен» 11
    Клопп назвал величайшего футболиста, которого он видел
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11