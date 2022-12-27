Макелеле не смог выбрать между Месси и Роналду

Экс-футболист сборной Франции Клод Макелеле не имеет ответа на вопрос, кто лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Сложно выбрать. То же самое с Марадоной и Пеле. Это разная культура, разный футбол.

Месси родился с этим талантом, но они оба – невероятные игроки, пример для детей. Я не могу сделать выбор между ними», – сказал Макелеле.

Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

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