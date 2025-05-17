Мостовой рассказал о дружбе с экс-игроком «Реала» и «Челси»

Александр Мостовой рассчитывает встретиться в Москве с вице-чемпионом мира-2006 Клодом Макелеле.

Француз приглашен на гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

«Постараемся увидеться. Если он мне напишет – увидимся! Если нет, я его где-нибудь поймаю. Он один из моих друзей.

Больше десяти лет, правда, не виделись. И у него есть мой номер. И у меня его. Заднюю он никогда не даст!» – сказал Мостовой.