Мостовой рассказал о дружбе с экс-игроком «Реала» и «Челси»

Александр Мостовой рассчитывает встретиться в Москве с вице-чемпионом мира-2006 Клодом Макелеле.
Француз приглашен на гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.
«Постараемся увидеться. Если он мне напишет – увидимся! Если нет, я его где-нибудь поймаю. Он один из моих друзей.
Больше десяти лет, правда, не виделись. И у него есть мой номер. И у меня его. Заднюю он никогда не даст!» – сказал Мостовой.
- Макелеле известен по выступлениям за «Реал», «Челси», «ПСЖ».
- С Мостовым он поиграл в «Сельте» с 1998 по 2000 год.
Источник: «Спорт-Экспресс»