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  • Макелеле сыграет за сборную европейских звезд в Москве в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Макелеле сыграет за сборную европейских звезд в Москве в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Сегодня, 14:33
1

Бывший полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле сыграет в Москве в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Он будет выступать за сборную европейских легенд FONBET Первого Еврокубка. За нее также выступит экс-футболист сборной России Алексей Смертин.

ЦСКА подтвердил, что за команду сыграют Евгений Алдонин и Элвир Рахимич.

Ранее Sport24 сообщал, что за команду европейских легенд также выступят чемпион мира в составе сборной Бразилии Андерсон Полга, обладатель Кубка Америки-2001 Марио Йепес, двукратный победитель Лиги чемпионов Жереми Нжитап.

В составе ЦСКА было подтверждено участие Чиди Одиа, Сергея Игнашевича, Алексея Березуцкого.

Полные списки участников игры объявят позднее.

  • Матч пройдет 18 мая в Москве.
  • Сборная европейских легенд будет собрана из представителей клубов, против которых ЦСКА играл в еврокубковом сезоне-2004/05.

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Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алдонин Евгений Рахимич Элвир Смертин Алексей Макелеле Клод
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Комментарии (1)
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рылы
1745926934
чёт как-то даже стыдно. в смысле, нафига раздувать из какого-то заурядного события целый юбилей и собирать матч третьесортных звёзд. нигде такой ересью не страдают, только у нас.
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