Макелеле сыграет за сборную европейских звезд в Москве в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле сыграет в Москве в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.
Он будет выступать за сборную европейских легенд FONBET Первого Еврокубка. За нее также выступит экс-футболист сборной России Алексей Смертин.
ЦСКА подтвердил, что за команду сыграют Евгений Алдонин и Элвир Рахимич.
Ранее Sport24 сообщал, что за команду европейских легенд также выступят чемпион мира в составе сборной Бразилии Андерсон Полга, обладатель Кубка Америки-2001 Марио Йепес, двукратный победитель Лиги чемпионов Жереми Нжитап.
В составе ЦСКА было подтверждено участие Чиди Одиа, Сергея Игнашевича, Алексея Березуцкого.
Полные списки участников игры объявят позднее.
- Матч пройдет 18 мая в Москве.
- Сборная европейских легенд будет собрана из представителей клубов, против которых ЦСКА играл в еврокубковом сезоне-2004/05.
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА