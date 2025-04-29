Макелеле сыграет за сборную европейских звезд в Москве в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле сыграет в Москве в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Он будет выступать за сборную европейских легенд FONBET Первого Еврокубка. За нее также выступит экс-футболист сборной России Алексей Смертин.

ЦСКА подтвердил, что за команду сыграют Евгений Алдонин и Элвир Рахимич.

Ранее Sport24 сообщал, что за команду европейских легенд также выступят чемпион мира в составе сборной Бразилии Андерсон Полга, обладатель Кубка Америки-2001 Марио Йепес, двукратный победитель Лиги чемпионов Жереми Нжитап.

В составе ЦСКА было подтверждено участие Чиди Одиа, Сергея Игнашевича, Алексея Березуцкого.

Полные списки участников игры объявят позднее.