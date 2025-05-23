Макелеле сравнил Мостового с Зиданом

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле вспомнил о совместных выступлениях с экс-хавбеком сборной России Александром Мостовым за «Сельту».

– Не так давно Мостовой жаловался, что как только вы ушли из «Сельты» в «Реал», то забыли про него и больше не писали и не звонили. Есть что ответить?

– Ха-ха, это он обо мне забыл! Но если серьезно, то игра за «Сельту» – самый счастливый момент для меня в футболе, потому что там я ощущал невероятную человеческую «химию».

Особенно с Мостовым! Почти каждый свой пас я отдавал ему, а Карпин, который играл на правом фланге, постоянно кричал, что он открыт.

Думаю, Мостовой расстроился, когда я уехал в «Реал», потому что была потеряна как раз вот эта «химия». Мы друг друга чувствовали. То, что делал с Зинедином Зиданом в «Реале», я делал уже до этого с Мостовым. Саша всегда в моем сердце.

– Каким вы запомнили его как игрока?

– Он мог достичь еще большего. Великий! Мостовой бы играл в любом клубе мира. Саша – настоящий лидер, двуногий, прекрасный дриблинг. Мостовой – это уровень Зидана, Баллака.