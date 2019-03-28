Макелеле: «Пригрозил Роналдиньо отправить его в больницу, если он использует против меня свои финты из PlayStation»

Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле вспомнил об эпизоде, произошедшем однажды на поле между ним и экс-нападающим «Барселоны» Роналдиньо.

«В один из моментов [речь идет о матче Лиги чемпионов] я подошел к Роналдиньо и сказал: «Я хотел бы, чтобы, пытаясь меня обыграть меня, ты делал это прилично. А если начнешь показывать эти финты из PlayStation… Я отправлю тебя в больницу.

Знаете, что он сделал? Извинился и попросил прощения», – сказал Макелеле.