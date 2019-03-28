Макелеле: «Пригрозил Роналдиньо отправить его в больницу, если он использует против меня свои финты из PlayStation»

Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле вспомнил об эпизоде, произошедшем однажды на поле между ним и экс-нападающим «Барселоны» Роналдиньо.
«В один из моментов [речь идет о матче Лиги чемпионов] я подошел к Роналдиньо и сказал: «Я хотел бы, чтобы, пытаясь меня обыграть меня, ты делал это прилично. А если начнешь показывать эти финты из PlayStation… Я отправлю тебя в больницу.
Знаете, что он сделал? Извинился и попросил прощения», – сказал Макелеле.
- В период с февраля 2005-го и по октябрь 2006 годах «Челси» и «Барселона» провели между собой шесть матчей в Лиге чемпионов.
- Сначала команды по разу выбили друг друга на стадии 1/8 финала турнира, а в групповом раунде в сезоне-2006/07 лондонцы дома одержали минимальную победу, а на выезде сыграли вничью со счетом 2:2.