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    Макелеле: «Пригрозил Роналдиньо отправить его в больницу, если он использует против меня свои финты из PlayStation»

    Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле вспомнил об эпизоде, произошедшем однажды на поле между ним и экс-нападающим «Барселоны» Роналдиньо.

    «В один из моментов [речь идет о матче Лиги чемпионов] я подошел к Роналдиньо и сказал: «Я хотел бы, чтобы, пытаясь меня обыграть меня, ты делал это прилично. А если начнешь показывать эти финты из PlayStation… Я отправлю тебя в больницу.

    Знаете, что он сделал? Извинился и попросил прощения», – сказал Макелеле.

    • В период с февраля 2005-го и по октябрь 2006 годах «Челси» и «Барселона» провели между собой шесть матчей в Лиге чемпионов.
    • Сначала команды по разу выбили друг друга на стадии 1/8 финала турнира, а в групповом раунде в сезоне-2006/07 лондонцы дома одержали минимальную победу, а на выезде сыграли вничью со счетом 2:2.

    Источник: Marca

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