Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Макелеле может возглавить сборную ДР Конго

    Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле может стать главным тренером сборной ДР Конго.

    Как сообщает France Football, 43-летний специалист является основным кандидатом на этот пост.

    • Макелеле в течение тренерской карьеры возглавлял «Бастию» и «Эйпен».
    • Кроме того, экс-хавбек входил в тренерские штабы «ПСЖ» и «Суонси».
    • Сборной ДР Конго сейчас руководит Флоран Ибенге.

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1800

      InterMilLano1908 15 минут назад

      Хороший был игрок,но черных тренеров хороших не бывает

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru