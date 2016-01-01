Макелеле может возглавить сборную ДР Конго

Хороший был игрок,но черных тренеров хороших не бывает
Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле может стать главным тренером сборной ДР Конго.
Как сообщает France Football, 43-летний специалист является основным кандидатом на этот пост.
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Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле может стать главным тренером сборной ДР Конго.
Как сообщает France Football, 43-летний специалист является основным кандидатом на этот пост.
Хороший был игрок,но черных тренеров хороших не бывает