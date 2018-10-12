Кейруш: «Реал» расстался с Макелеле, потому что его футболки не продавались в достаточном количестве»

Бывший главный тренер «Реала» Карлуш Кейруш рассказал, с каким трудностями он столкнулся во время работы в мадридском клубе.

Португалец возглавлял «Реал» в сезоне-2003/04.

«Я разговаривал с Фернандо Морьентесом после Суперкубка Испании и сказал ему: «Увидимся во вторник». А он ответил: «Вторник? Разве вы не в курсе, что клуб отдал меня в «Монако»?»

Я ничего не знал об этом, ну да ладно. У меня все еще был Макелеле, и я решил поставить Иван Эльгеру в центр, и он даже был хорош... Но затем Макелеле переходит в «Челси», потому что футболки с его фамилией не продавались в достаточном количестве. Из-за этого Бекхэм смог играть в середине. Дэвид был фланговым игроком, но когда он приехал в «Реал», на краю у нас уже был Луиш Фигу», – сказал Керйуш.