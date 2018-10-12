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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кейруш: «Реал» расстался с Макелеле, потому что его футболки не продавались в достаточном количестве»

    Бывший главный тренер «Реала» Карлуш Кейруш рассказал, с каким трудностями он столкнулся во время работы в мадридском клубе.

    Португалец возглавлял «Реал» в сезоне-2003/04.

    «Я разговаривал с Фернандо Морьентесом после Суперкубка Испании и сказал ему: «Увидимся во вторник». А он ответил: «Вторник? Разве вы не в курсе, что клуб отдал меня в «Монако»

    Я ничего не знал об этом, ну да ладно. У меня все еще был Макелеле, и я решил поставить Иван Эльгеру в центр, и он даже был хорош... Но затем Макелеле переходит в «Челси», потому что футболки с его фамилией не продавались в достаточном количестве. Из-за этого Бекхэм смог играть в середине. Дэвид был фланговым игроком, но когда он приехал в «Реал», на краю у нас уже был Луиш Фигу», – сказал Керйуш.

    Источник: Tribalfootball

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    12.10.2018 17:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 12 октября 2018, 19:43

      Такова политика Реала, и как показывает время, хоть она бюракротична, но этот клуб взял больше всеч 1 европы на такой политике.

      0
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 12 октября 2018, 19:23

      Макеле пахал там как бульдозер , а его не ценили.. игру в центре поля тянул..

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 октября 2018, 19:02

      Кейруш, был бы ты нормальным тренером - у тебя такого балагана не было бы в команде, когда игроки основы ВНЕЗАПНО оказываются в других командах, а Бэкс в центре играет.

      -1
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 12 октября 2018, 18:37

      ничего личного Клод, просто бизнес

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 октября 2018, 18:09

      Зидану странный подход Переса к комплектованию однако не помешал.

      1
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