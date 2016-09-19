Макелеле: «Мне нравится Канте, но он вряд ли меня переплюнет»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле оценил игру своего соотечественника Н'Голо Канте.

– Кто из нынешних футболистов лучше всего справляется с игрой на позиции Макелеле?

– На этой позиции так трудно играть. Вам нужны лидерские качества. Вы должны взаимодействовать с партнерами по полузащите, нужно понимать друг друга. Мне нравится Н'Голо Канте, но не знаю, станет ли он играть лучше, чем я. Ему необходимо время, чтобы узнать больше об игре на данной позиции. Это молодой игрок, который мне нравится, но вряд ли он меня переплюнет!