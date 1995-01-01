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    Макелеле: «Празднование голов Погба в виде танцев – неуважение к сопернику»

    Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле высказал недовольство по поводу того, как хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба празднует забитые мячи.

    Во встрече 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:0) Погба отметился двумя голами, после каждого из которых станцевал.

    «Один из примеров – Тьерри Анри. Когда ранее забивал голы, все говорили: «Черт возьми, у него так много мячей, он никогда не бывает доволен». Однажды я спросил Тьерри: «Почему?» Он сказал: «Так я праздную свой гол. Знаю, что людям это не нравится, но я такой. Я не могу это изменить».

    Погба – он такой, он не может этого изменить. Мы принимаем это – это Погба. Для меня это означает, что иногда ты не уважаешь своего соперника.

    Это расстраивает. Я выступаю против Погба. Я хочу сказать ему: «Слушай, сделай это в раздевалке, не сейчас. Это расстраивает. Ты выигрываешь 4:0 и танцуешь передо мной».

    Это футбол. Иногда вам нужно объяснить игроку перед вами, чтобы он также проявил немного уважения», – сказал Макелеле.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      Ливepпуль 5 минут назад

      Может игрокам еще извиняться за то, что они голы забивают?

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