Макелеле: «Празднование голов Погба в виде танцев – неуважение к сопернику»

Может игрокам еще извиняться за то, что они голы забивают?
Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле высказал недовольство по поводу того, как хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба празднует забитые мячи.
Во встрече 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:0) Погба отметился двумя голами, после каждого из которых станцевал.
«Один из примеров – Тьерри Анри. Когда ранее забивал голы, все говорили: «Черт возьми, у него так много мячей, он никогда не бывает доволен». Однажды я спросил Тьерри: «Почему?» Он сказал: «Так я праздную свой гол. Знаю, что людям это не нравится, но я такой. Я не могу это изменить».
Погба – он такой, он не может этого изменить. Мы принимаем это – это Погба. Для меня это означает, что иногда ты не уважаешь своего соперника.
Это расстраивает. Я выступаю против Погба. Я хочу сказать ему: «Слушай, сделай это в раздевалке, не сейчас. Это расстраивает. Ты выигрываешь 4:0 и танцуешь передо мной».
Это футбол. Иногда вам нужно объяснить игроку перед вами, чтобы он также проявил немного уважения», – сказал Макелеле.