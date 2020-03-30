Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов. В ней нет игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которые ранее играли под его руководством.

Португальский специалист не включил в команду ни одного игрока из «Манчестер Юнайтед».

Ранее он возглавлял «Бенфику», «Лейрию», «Порту», дважды «Челси», «Интер» и «Реал».

Вратарь: Петр Чех («Челси»);

Защитники: Хавьер Дзанетти («Интер»), Джон Терри («Челси»), Рикарду Карвалью («Порту», «Челси», «Реал»), Вильям Галлас («Челси»);

Полузащитники: Клод Макелеле («Челси»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Месут Озил («Реал»);

Нападающие: Эден Азар («Челси»), Криштиану Роналду («Реал»), Дидье Дрогба («Челси»).