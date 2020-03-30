Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов. В ней нет игроков «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которые ранее играли под его руководством.

    Вратарь: Петр Чех («Челси»);

    Защитники: Хавьер Дзанетти («Интер»), Джон Терри («Челси»), Рикарду Карвалью («Порту», «Челси», «Реал»), Вильям Галлас («Челси»);

    Полузащитники: Клод Макелеле («Челси»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Месут Озил («Реал»);

    Нападающие: Эден Азар («Челси»), Криштиану Роналду («Реал»), Дидье Дрогба («Челси»).

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.03.2020 08:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -203

      Igreks 23 часа назад

      Деку где???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1543

      Dizayner 30 марта, 13:07

      складывается впечатление что многих своих футболистов моур просто напросто забыл и не включил в собрную))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      тигрик 30 марта, 11:54

      А Эшли Коул?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1898

      Челнинец 30 марта, 10:30

      сборная Челси)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3060

      InterMilLano1908 30 марта, 08:57

      Лол Снейдера нет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru