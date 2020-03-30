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  • Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов. В ней нет игроков «Манчестер Юнайтед»

Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов. В ней нет игроков «Манчестер Юнайтед»

30 марта 2020, 08:18
5

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которые ранее играли под его руководством.

Вратарь: Петр Чех («Челси»);

Защитники: Хавьер Дзанетти («Интер»), Джон Терри («Челси»), Рикарду Карвалью («Порту», «Челси», «Реал»), Вильям Галлас («Челси»);

Полузащитники: Клод Макелеле («Челси»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Месут Озил («Реал»);

Нападающие: Эден Азар («Челси»), Криштиану Роналду («Реал»), Дидье Дрогба («Челси»).

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Порту Челси Реал Интер Озил Месут Галлас Вильям Роналду Криштиану Дрогба Дидье Чех Петр Лэмпард Фрэнк Карвалью Рикарду Терри Джон Дзанетти Хавьер Азар Эден Моуринью Жозе Макелеле Клод
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1585547842
Лол Снейдера нет
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Челнинец
1585553413
сборная Челси)
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тигрик
1585558452
А Эшли Коул?
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Dizayner
1585562837
складывается впечатление что многих своих футболистов моур просто напросто забыл и не включил в собрную))
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Igreks
1585564105
Деку где???
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