Зидан может пригласить в тренерский штаб «ПСЖ» экс-партнера по «Реалу» и сборной Франции

Руководство «ПСЖ» работает над сменой тренерского штаба.

Если команду возглавит Зинедин Зидан, то вместе с ним может прийти Клод Макелеле.

Кандидатура 49-летнего француза рассматривается в качестве помощника экс-тренера «Реала».