Зидан может пригласить в тренерский штаб «ПСЖ» экс-партнера по «Реалу» и сборной Франции

Руководство «ПСЖ» работает над сменой тренерского штаба.
Если команду возглавит Зинедин Зидан, то вместе с ним может прийти Клод Макелеле.
Кандидатура 49-летнего француза рассматривается в качестве помощника экс-тренера «Реала».
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Руководство «ПСЖ» работает над сменой тренерского штаба.
Если команду возглавит Зинедин Зидан, то вместе с ним может прийти Клод Макелеле.
Кандидатура 49-летнего француза рассматривается в качестве помощника экс-тренера «Реала».