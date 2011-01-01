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Зидан может пригласить в тренерский штаб «ПСЖ» экс-партнера по «Реалу» и сборной Франции

Руководство «ПСЖ» работает над сменой тренерского штаба.

Если команду возглавит Зинедин Зидан, то вместе с ним может прийти Клод Макелеле.

Кандидатура 49-летнего француза рассматривается в качестве помощника экс-тренера «Реала».

  • «ПСЖ» сделает Зидана самым высокооплачиваемым тренером в мире.
  • Макелеле выступал за парижский клуб с 2008 по 2011 год, а с 2011 по 2014 год входил в тренерский штаб команды.
  • Зидан и Макелеле вместе играли за «Реал» и сборную Франции.

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Источник: твиттер журналиста Клемана Карпантье

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