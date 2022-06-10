Зидан возглавит «ПСЖ». Клуб выполнил все условия тренера (Mundo Deportivo)

Зинедин Зидан станет новым главным тренером «ПСЖ».

В скором времени парижский клуб назначит 49-летнего специалиста вместо Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» сделает Зидана самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Прогресс в переговорах между сторонами наметился после того, как клуб выполнил два главных условия француза: