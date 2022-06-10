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Зидан возглавит «ПСЖ». Клуб выполнил все условия тренера (Mundo Deportivo)

Зинедин Зидан станет новым главным тренером «ПСЖ».

В скором времени парижский клуб назначит 49-летнего специалиста вместо Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» сделает Зидана самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Прогресс в переговорах между сторонами наметился после того, как клуб выполнил два главных условия француза:

  • Увольнение спортивного директора Леонардо – Зидан хочет контролировать все спортивные процессы в команде;
  • Сохранение в составе нападающего Килиана Мбаппе – в мае с ним продлили контракт до 2025 года.

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11868

    DeStar 16 минут назад

    печаль(( не хотелось бы, но когда-то он псж бы все-равно возглавил, не сейчас так через год, два, три

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    Рейтинг: +1437

    Alex Y 46 минут назад

    Ну вот и посмотрим сможет ли Зидан победить в ЛЧ с ПСЖ)

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