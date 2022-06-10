Зидан возглавит «ПСЖ». Клуб выполнил все условия тренера (Mundo Deportivo)

Зинедин Зидан станет новым главным тренером «ПСЖ».
В скором времени парижский клуб назначит 49-летнего специалиста вместо Маурисио Почеттино.
«ПСЖ» сделает Зидана самым высокооплачиваемым тренером в мире.
Прогресс в переговорах между сторонами наметился после того, как клуб выполнил два главных условия француза:
- Увольнение спортивного директора Леонардо – Зидан хочет контролировать все спортивные процессы в команде;
- Сохранение в составе нападающего Килиана Мбаппе – в мае с ним продлили контракт до 2025 года.
Источник: Mundo Deportivo