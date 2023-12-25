Рейтинг самых влиятельных футболистов в истории

FourFourTwo определил самых влиятельных игроков в истории футбола.

В рейтинг включены 50 человек, которые оказали существенное влияние на формирование игры.

В списке они расположены в алфавитном порядке.

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