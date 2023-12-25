Рейтинг самых влиятельных футболистов в истории

FourFourTwo определил самых влиятельных игроков в истории футбола.
В рейтинг включены 50 человек, которые оказали существенное влияние на формирование игры.
В списке они расположены в алфавитном порядке.
- Вив Андерсон (Англия)
- Хосе Леандро Андраде (Уругвай)
- Освальдо Ардилес (Аргентина)
- Франко Барези (Италия)
- Франц Беккенбауэр (Германия)
- Дэвид Бекхэм (Англия)
- Джордж Бест (Северная Ирландия)
- Жан-Марк Босман (Бельгия)
- Эрик Кантона (Франция)
- Амадео Каррисо (Аргентина)
- Джон Чарльз (Уэльс)
- Йохан Кройфф (Нидерланды)
- Альфредо Ди Стефано (Аргентина / Испания)
- Эйсебио (Португалия)
- Джачинто Факкетти (Италия)
- Рио Фердинанд (Англия)
- Тревор Фрэнсис (Англия)
- Гарринча (Бразилия)
- Дьюла Грошич (Венгрия)
- Миа Хэмм (США)
- Тьерри Анри (Франция)
- Нандор Хидегкути (Венгрия)
- Андрес Иньеста (Испания)
- Филипп Лам (Германия)
- Клод Макелеле (Франция)
- Диего Марадона (Аргентина)
- Марта (Бразилия)
- Стэнли Мэтьюз (Англия)
- Билл Маккракен (Северная Ирландия)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Томас Мюллер (Германия)
- Хидетоси Наката (Япония)
- Мануэль Нойер (Германия)
- Неймар (Бразилия)
- Антонин Паненка (Чехия)
- Пеле (Бразилия)
- Андреа Пирло (Италия)
- Роналдиньо (Бразилия)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Роналдо (Бразилия)
- Нилтон Сантос (Бразилия)
- Матиас Зинделар (Австрия)
- Келли Смит (Англия)
- Франческо Тотти (Италия)
- Джейми Варди (Англия)
- Карлос Воланте (Аргентина)
- Джордж Веа (Либерия)
- Иан Райт (Англия)
- Лев Яшин (СССР, Россия)
- Зинедин Зидан (Франция)
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Источник: FourFourTwo