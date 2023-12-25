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    Рейтинг самых влиятельных футболистов в истории

    FourFourTwo определил самых влиятельных игроков в истории футбола.

    В рейтинг включены 50 человек, которые оказали существенное влияние на формирование игры.

    В списке они расположены в алфавитном порядке.

    • Вив Андерсон (Англия)
    • Хосе Леандро Андраде (Уругвай)
    • Освальдо Ардилес (Аргентина)
    • Франко Барези (Италия)
    • Франц Беккенбауэр (Германия)
    • Дэвид Бекхэм (Англия)
    • Джордж Бест (Северная Ирландия)
    • Жан-Марк Босман (Бельгия)
    • Эрик Кантона (Франция)
    • Амадео Каррисо (Аргентина)
    • Джон Чарльз (Уэльс)
    • Йохан Кройфф (Нидерланды)
    • Альфредо Ди Стефано (Аргентина / Испания)
    • Эйсебио (Португалия)
    • Джачинто Факкетти (Италия)
    • Рио Фердинанд (Англия)
    • Тревор Фрэнсис (Англия)
    • Гарринча (Бразилия)
    • Дьюла Грошич (Венгрия)
    • Миа Хэмм (США)
    • Тьерри Анри (Франция)
    • Нандор Хидегкути (Венгрия)
    • Андрес Иньеста (Испания)
    • Филипп Лам (Германия)
    • Клод Макелеле (Франция)
    • Диего Марадона (Аргентина)
    • Марта (Бразилия)
    • Стэнли Мэтьюз (Англия)
    • Билл Маккракен (Северная Ирландия)
    • Лионель Месси (Аргентина)
    • Томас Мюллер (Германия)
    • Хидетоси Наката (Япония)
    • Мануэль Нойер (Германия)
    • Неймар (Бразилия)
    • Антонин Паненка (Чехия)
    • Пеле (Бразилия)
    • Андреа Пирло (Италия)
    • Роналдиньо (Бразилия)
    • Криштиану Роналду (Португалия)
    • Роналдо (Бразилия)
    • Нилтон Сантос (Бразилия)
    • Матиас Зинделар (Австрия)
    • Келли Смит (Англия)
    • Франческо Тотти (Италия)
    • Джейми Варди (Англия)
    • Карлос Воланте (Аргентина)
    • Джордж Веа (Либерия)
    • Иан Райт (Англия)
    • Лев Яшин (СССР, Россия)
    • Зинедин Зидан (Франция)

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    Источник: FourFourTwo

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    25.12.2023 22:08
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17645

      Алексей З 34 минуты назад

      Что это за зверь такой " влиятельный футболист " ? Думай что хочешь , поэтому и не понятно по какому критерию создан данный список.

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    • ...
      Рейтинг: +2182

      DMитрий 1 час назад

      Странноватый списочек. Сильно противоречивый. От Нидерландов только Кройфф...? Там целая плеяда топовых игроков в разное время, делавшая "погоду" на поле.

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