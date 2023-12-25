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Рейтинг самых влиятельных футболистов в истории

25 декабря 2023, 22:08

FourFourTwo определил самых влиятельных игроков в истории футбола.

В рейтинг включены 50 человек, которые оказали существенное влияние на формирование игры.

В списке они расположены в алфавитном порядке.

  • Вив Андерсон (Англия)
  • Хосе Леандро Андраде (Уругвай)
  • Освальдо Ардилес (Аргентина)
  • Франко Барези (Италия)
  • Франц Беккенбауэр (Германия)
  • Дэвид Бекхэм (Англия)
  • Джордж Бест (Северная Ирландия)
  • Жан-Марк Босман (Бельгия)
  • Эрик Кантона (Франция)
  • Амадео Каррисо (Аргентина)
  • Джон Чарльз (Уэльс)
  • Йохан Кройфф (Нидерланды)
  • Альфредо Ди Стефано (Аргентина / Испания)
  • Эйсебио (Португалия)
  • Джачинто Факкетти (Италия)
  • Рио Фердинанд (Англия)
  • Тревор Фрэнсис (Англия)
  • Гарринча (Бразилия)
  • Дьюла Грошич (Венгрия)
  • Миа Хэмм (США)
  • Тьерри Анри (Франция)
  • Нандор Хидегкути (Венгрия)
  • Андрес Иньеста (Испания)
  • Филипп Лам (Германия)
  • Клод Макелеле (Франция)
  • Диего Марадона (Аргентина)
  • Марта (Бразилия)
  • Стэнли Мэтьюз (Англия)
  • Билл Маккракен (Северная Ирландия)
  • Лионель Месси (Аргентина)
  • Томас Мюллер (Германия)
  • Хидетоси Наката (Япония)
  • Мануэль Нойер (Германия)
  • Неймар (Бразилия)
  • Антонин Паненка (Чехия)
  • Пеле (Бразилия)
  • Андреа Пирло (Италия)
  • Роналдиньо (Бразилия)
  • Криштиану Роналду (Португалия)
  • Роналдо (Бразилия)
  • Нилтон Сантос (Бразилия)
  • Матиас Зинделар (Австрия)
  • Келли Смит (Англия)
  • Франческо Тотти (Италия)
  • Джейми Варди (Англия)
  • Карлос Воланте (Аргентина)
  • Джордж Веа (Либерия)
  • Иан Райт (Англия)
  • Лев Яшин (СССР, Россия)
  • Зинедин Зидан (Франция)

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: FourFourTwo
Рейтинг Бекхэм Дэвид Роналдиньо Месси Лионель Иньеста Андрес Лам Филипп Роналду Криштиану Нойер Мануэль Тотти Франческо Мюллер Томас Неймар Яшин Лев Варди Джейми Марадона Диего Макелеле Клод Зидан Зинедин Анри Тьерри Пирло Андреа Пеле Роналдо
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