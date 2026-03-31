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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Египет
Испания - Египет: обзор матча 31 марта 2026
Испания
31.03.2026, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Египет
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Испания - Египет
Завершен
90'
+6'
89'
Желтая карточка
Уфа Шобейр
(задержка игры)
85'
Замена
Хоссам Абдельмагид
️️️️➡️️
Омар Мармуш
84'
Желтая карточка
Яссер Ибрахим
(неспортивное поведение)
84'
Вторая желтая
Хамди Фатхи
82'
Замена
Махмуд Сабер
️️️️➡️️
Зизо
Замена
Йереми Пино
️️️️➡️️
Андер Барренечеа
73'
72'
Желтая карточка
Хамди Фатхи
(неспортивное поведение)
68'
Замена
Хессем Хассан
️️️️➡️️
Ислам Исса
67'
Травма
Ислам Исса
65'
Желтая карточка
Ислам Исса
(подножка)
Замена
Борха Иглесиас
️️️️➡️️
Ферран Торрес
62'
Замена
Жоан Гарсия
️️️️➡️️
Давид Рая
62'
46'
Замена
Трезеге
️️️️➡️️
Эмам Ашур
Замена
Фермин Лопес
️️️️➡️️
Дани Ольмо
46'
Замена
Виктор Муньос
️️️️➡️️
Ламин Ямаль
46'
Замена
Педри
️️️️➡️️
Карлос Солер
46'
Замена
Родри
️️️️➡️️
Пабло Форнальс
46'
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Рая
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
2
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
8
Карлос Солер
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Пабло Форнальс
АП
26
Андер Барренечеа
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
7
Ферран Торрес
(К)
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Египет
23
Уфа Шобейр
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
3
Мохамед Хани
(К)
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
25
Зизо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
0
Ислам Исса
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Испания
13
Жоан Гарсия
ВР
23
Унаи Симон
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
16
Родри
ОП
22
Фермин Лопес
ЦП
20
Педри
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Египет
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
15
Ахмед Кука
ОП
24
Тарек Алаа
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
0
Нассер Манси
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-1-3-2
1
Рая
3
Гримальдо
2
Москера
6
Хейсен
12
Порро
8
Солер
26
Барренечеа
17
Форнальс
7
Торрес
10
Ольмо
19
Ямаль
3-2-2-1-2
23
Шобейр
2
Ибрахим
3
Хани
13
Фатух
14
Фатхи
19
Атея
17
Лашин
8
Ашур
25
Зизо
0
Исса
22
Мармуш
1
Рая
13
Гарсия
13
Гарсия
1
Рая
17
Форнальс
16
Родри
16
Родри
17
Форнальс
10
Ольмо
22
Лопес
22
Лопес
10
Ольмо
8
Солер
20
Педри
20
Педри
8
Солер
19
Ямаль
25
Муньос
25
Муньос
19
Ямаль
26
Барренечеа
11
Пино
11
Пино
26
Барренечеа
7
Торрес
26
Иглесиас
26
Иглесиас
7
Торрес
22
Мармуш
4
Абдельмагид
4
Абдельмагид
22
Мармуш
25
Зизо
21
Сабер
21
Сабер
25
Зизо
8
Ашур
7
Трезеге
7
Трезеге
8
Ашур
0
Исса
12
Хассан
12
Хассан
0
Исса
Остались в запасе
Испания
Египет
23
Унаи Симон
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
15
Ахмед Кука
ОП
24
Тарек Алаа
ЦП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
0
Нассер Манси
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
Остались в запасе
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
15
Ахмед Кука
ОП
24
Тарек Алаа
ЦП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
0
Нассер Манси
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Испания - Египет
1
4
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
11
0
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
651
434
Сейвы
1
6
Точность передач %
91
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
18
0
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Стейдж Фронт
Посещаемость:
35895
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