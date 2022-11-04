Месси, Мбаппе, Винисиус и четыре игрока «Баварии» – в сборной группового этапа ЛЧ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной группового этапа Лиги чемпионов.
Вратарь: Симон Миньоле («Брюгге»);
Защитники: Мохамед Симакан («РБ Лейпциг), Матейс де Лигт («Бавария»), Бенжамен Павар («Бавария»), Алехандро Гримальдо («Бенфика»);
Полузащитники: Лерой Сане («Бавария»), Йозуа Киммих («Бавария»), Федерико Вальверде («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
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Источник: WhoScored