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    Прохин, Сутормин, Малком – в основе «Зенита»; Миньоле, Баланта, Ванакен выйдут у «Брюгге»

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Зенитом».

    «Брюгге»: Миньоле, Баланта, Мехеле, Мата, Коссону, де Кетеларе, Рикка, Ланг, Вольмер, Ванакен, Бонавентуре.

    Запасные: Хорват, Соболь, Крменчик, Дели, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, ван ден Кейбус, Схрайверс.

    «Зенит»: Кержаков, Прохин, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун, Малком.

    Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Жирков, Оздоев, Шамкин, Мусаев.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Ян Брейдель», что в бельгийском Брюгге. Начало – в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    02.12.2020 22:03
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2231

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Давайте ребята. Не робейте победите и три гола забейте. Мы за вас болеем. Равнение на Быков- они обеспечили себе выход в Евро-весну. в Лгу Европы.

      1
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      Рейтинг: +1730

      vitvik > Кузьмич на трибуне 8 минут назад

      Есть три гола!

      0
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      Рейтинг: +1730

      vitvik 1 час назад

      Это будет Великая победа!

      1
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      Рейтинг: +9362

      paracetamol 1 час назад

      Не хотел Семак Прохина против Уфы выпускать, выпускай против Брюгге! Перестраховщик.

      1
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      Рейтинг: +11596

      KLIM777 2 часа назад

      если сегодня не победа, то идите накуй овощи бездарные, вместе с дрочишкой и трениришкой

      2
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      Рейтинг: +1859

      Бриг > KLIM777 2 часа назад

      На состав-то посмотри. Чуда требуешь?

      0
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      Рейтинг: +11596

      KLIM777 > Бриг 2 часа назад

      а что с составом?? Пару игроков не основа. Это значит не надо побеждать это днище? Это днище с молодежкой вынесла в Питере. а тут полноценная атака и центр поля. Пусть 4 пропустят, но 5 должны забить. Там лучше только Дзюба, но у него сегодня видеосъемки

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      Рейтинг: +1223

      Январь 59 > KLIM777 1 час назад

      Я сегодня так же весь день(до начала игры Быков поливал всеми ругательными и матерными словами. Бог меня услышал и быки победили.

      0
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      Рейтинг: +11596

      KLIM777 > Январь 59 1 час назад

      у нас менталитет таков. Без полива они не могут играть. Ведь игрокам Зенита давно пора провести взбучку.

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