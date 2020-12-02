Прохин, Сутормин, Малком – в основе «Зенита»; Миньоле, Баланта, Ванакен выйдут у «Брюгге»

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Зенитом».

«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Мехеле, Мата, Коссону, де Кетеларе, Рикка, Ланг, Вольмер, Ванакен, Бонавентуре.

Запасные: Хорват, Соболь, Крменчик, Дели, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, ван ден Кейбус, Схрайверс.

«Зенит»: Кержаков, Прохин, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Жирков, Оздоев, Шамкин, Мусаев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Ян Брейдель», что в бельгийском Брюгге. Начало – в 23:00 по Москве.