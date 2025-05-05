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ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Бельгии за всю историю

Национальная команда Бельгии остается одной из сильнейших сборных в мировом футболе согласно рейтингу ФИФА. На протяжении своей истории в составе «красных дьяволов» поиграло немало выдающихся исполнителей атакующего плана. Далее речь пойдет о лучших бомбардирах сборной Бельгии. Рассмотрим топ-10 рейтинга.

10. Рэймонд Брейн – 26

Один из величайших бельгийских футболистов, с 1925 по 1939 год он провeл 51 матч в составе «красных дьяволов» и отгрузил соперникам 26 мячей. Перед чемпионатом мира 1934 года он получил щедрое предложение от Чехословацкой футбольной ассоциации — принять гражданство страны в обмен на крупное денежное вознаграждение, однако Брейн патриотично отверг такой оффер.

9. Роберт Де Вен – 26

Де Вен забил два гола в своeм дебютном матче против Франции 22 апреля 1906 года. Он провeл 23 игры на международном уровне, забив 26 голов, но никогда не участвовал в крупных международных турнирах в составе «красных дьяволов». Все его результативные удары пришлись на товарищеские матчи.

8. Миши Батшуайи – 27

Отказавшись от возможности играть за сборную Конго, чтобы выступать за Бельгию на международной арене, Миши Батшуайи дебютировал 28 марта 2015 года в отборочном матче Евро-2016 против Кипра.

Бывший форвард «Челси» вышел на поле на 77-й минуте и забил с дальнего расстояния через три минуты.

Его выступления позволили ему попасть в состав сборной на Евро-2016, где он сыграл в 1/8 финала против Венгрии, забив с первого касания мяча в игре, которую Бельгия выиграла 4-0.

Батшуайи также выступал за Бельгию на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также на Евро-2020 и на данный момент забил 27 голов. В настоящее время на клубном уровне пытается доказать свою профпригодность в «Айнтрахте» из Франкфурта.

7. Жозеф Мерманс – 28

Игрок Бельгии на чемпионате мира 1954 года, Жозеф Мерманс забил 28 голов в 56 матчах за свою страну. Мерманса прозвали «Бомбардировщиком» за его мощные удары по воротам.

На клубном уровне он наколотил 449 голов в 556 играх за три клуба. Из больших команд местного пошиба прославился выступлением за «Андерлехт».

6. Марк Вильмотс – 29

С 28 голами в 70 матчах за сборную Бельгии, Вильмотс был участником четырех мундиалей. Его результативные удары на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов сделали его лучшим бомбардиром Бельгии в истории мировых первенств. Выступал на позициях атакующего полузащитника и оттянутого форварда.

5. Кевин Де Брeйне – 30

Выдающийся плеймейкер, который объективно не нуждается в лишних представлениях. КДБ проводит великолепную карьеру как на клубном уровне, так и на международном.

В настоящее время дорабатывает свой контракт с «Манчестер Сити» и становится свободным агентом грядущим летом. В начале апреля 2025 года Де Брeйне официально анонсировал, что покинет «Этихад» после завершения кампании 2024/2025. Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола назвал Кевина одним из сильнейших футболистов, с которым ему довелось работать.

4. Поль Ван Химст – 30

Ван Химст дебютировал за сборную Бельгии 19 октября 1960 года в матче против Швеции и вскоре стал основным игроком национальной команды.

Он был частью бельгийской сборной, занявшей третье место на чемпионате Европы 1972 года, и забил 30 голов в 81 матче за «красных дьяволов». Его наиболее ярким выступлением стало противостояние с Израилем, когда он оформил хет-трик в отборочном матче чемпионата мира в ноябре 1965 года.

3. Бернар Ворхов – 30

Один из пяти известных игроков, которые принимали участие во всех трех чемпионатах мира до Второй мировой войны.

В 1934 году он забил два гола в матче с Германией, который завершился поражением Бельгии со счетом 2:5. Эти голы стали первыми для Бельгии на мундиалях.

2. Эден Азар – 33

Эден Азар впервые сыграл за сборную в матче против Люксембурга, выйдя на поле на 67-й минуте вместо Уэсли Сонка. Забил свой первый гол за сборную в октябре 2011 года в матче с Казахстаном, почти через три года после дебюта в национальной команде. Был капитаном «красных дьяволов» на ЧМ-2018, который проходил на полях России.

Азар также считается одним из лучших футболистов в истории «Челси». Покинул лондонский клуб ради трансфера в «Реал», что, как окажется позднее, и разрушило его карьеру. В Мадриде Эден чаще лечился, нежели выходил на поле и в конечном итоге повесил бутсы на гвоздь в 32 года.

1. Ромелу Лукаку – 88

Биг Ром с огромным отрывом возглавляет список лучших снайперов в истории «красных дьяволов». Футболист с очень непростым характером, сменивший массу клубов на протяжении своей карьеры.

Его первый гол на международном уровне пришелся на матч против национальной команды России в ноябре 2010 (в итоге оформил дубль. На ЧМ-2018 забил четыре мяча и помог бельгийцам добраться до стадии полуфинала турнира.

На том же мундиале Ромелу стал первым игроком с времен Диего Марадоны, который забил два или более голов в двух подряд матчах ЧМ. Также блистал на Евро-2020, попав в символическую сборную чемпионата Европы по версии официального сайта УЕФА.

В настоящее время на клубном уровне выступает за «Наполи». Продолжает регулярно вызываться в сборную Бельгии, оставаясь безоговорочным игроком стартового состава «красных дьяволов».

Таблица ТОП-10 лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии

Игрок

Матчей

Голов

Ромелу Лукаку

122

88

Эден Азар

126

33

Бернар Ворхов

183

30

Поль Ван Химст

81

30

Кевин Де Брeйне

109

30

Марк Вильмотс

70

29

Жозеф Мерманс

56

28

Миши Батшуайи

55

27

Роберт Де Вен

23

26

Рэймонд Брейн

54

26

Бельгия. Про-Лига Бельгия
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Комментарии (1)
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Пётр-Лаврухин-google
1746433351
А вот интересно, они там у себя написали бы о 10ке лучших бомбардиров россиян? Им это точно на х.е.р не нужно. А тут всё прокатит.
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