ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Бельгии за всю историю

Национальная команда Бельгии остается одной из сильнейших сборных в мировом футболе согласно рейтингу ФИФА. На протяжении своей истории в составе «красных дьяволов» поиграло немало выдающихся исполнителей атакующего плана. Далее речь пойдет о лучших бомбардирах сборной Бельгии. Рассмотрим топ-10 рейтинга.

10. Рэймонд Брейн – 26

Один из величайших бельгийских футболистов, с 1925 по 1939 год он провeл 51 матч в составе «красных дьяволов» и отгрузил соперникам 26 мячей. Перед чемпионатом мира 1934 года он получил щедрое предложение от Чехословацкой футбольной ассоциации — принять гражданство страны в обмен на крупное денежное вознаграждение, однако Брейн патриотично отверг такой оффер.

9. Роберт Де Вен – 26

Де Вен забил два гола в своeм дебютном матче против Франции 22 апреля 1906 года. Он провeл 23 игры на международном уровне, забив 26 голов, но никогда не участвовал в крупных международных турнирах в составе «красных дьяволов». Все его результативные удары пришлись на товарищеские матчи.

8. Миши Батшуайи – 27

Отказавшись от возможности играть за сборную Конго, чтобы выступать за Бельгию на международной арене, Миши Батшуайи дебютировал 28 марта 2015 года в отборочном матче Евро-2016 против Кипра.

Бывший форвард «Челси» вышел на поле на 77-й минуте и забил с дальнего расстояния через три минуты.

Его выступления позволили ему попасть в состав сборной на Евро-2016, где он сыграл в 1/8 финала против Венгрии, забив с первого касания мяча в игре, которую Бельгия выиграла 4-0.

Батшуайи также выступал за Бельгию на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также на Евро-2020 и на данный момент забил 27 голов. В настоящее время на клубном уровне пытается доказать свою профпригодность в «Айнтрахте» из Франкфурта.

7. Жозеф Мерманс – 28

Игрок Бельгии на чемпионате мира 1954 года, Жозеф Мерманс забил 28 голов в 56 матчах за свою страну. Мерманса прозвали «Бомбардировщиком» за его мощные удары по воротам.

На клубном уровне он наколотил 449 голов в 556 играх за три клуба. Из больших команд местного пошиба прославился выступлением за «Андерлехт».

6. Марк Вильмотс – 29

С 28 голами в 70 матчах за сборную Бельгии, Вильмотс был участником четырех мундиалей. Его результативные удары на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов сделали его лучшим бомбардиром Бельгии в истории мировых первенств. Выступал на позициях атакующего полузащитника и оттянутого форварда.

5. Кевин Де Брeйне – 30

Выдающийся плеймейкер, который объективно не нуждается в лишних представлениях. КДБ проводит великолепную карьеру как на клубном уровне, так и на международном.

В настоящее время дорабатывает свой контракт с «Манчестер Сити» и становится свободным агентом грядущим летом. В начале апреля 2025 года Де Брeйне официально анонсировал, что покинет «Этихад» после завершения кампании 2024/2025. Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола назвал Кевина одним из сильнейших футболистов, с которым ему довелось работать.

4. Поль Ван Химст – 30

Ван Химст дебютировал за сборную Бельгии 19 октября 1960 года в матче против Швеции и вскоре стал основным игроком национальной команды.

Он был частью бельгийской сборной, занявшей третье место на чемпионате Европы 1972 года, и забил 30 голов в 81 матче за «красных дьяволов». Его наиболее ярким выступлением стало противостояние с Израилем, когда он оформил хет-трик в отборочном матче чемпионата мира в ноябре 1965 года.

3. Бернар Ворхов – 30

Один из пяти известных игроков, которые принимали участие во всех трех чемпионатах мира до Второй мировой войны.

В 1934 году он забил два гола в матче с Германией, который завершился поражением Бельгии со счетом 2:5. Эти голы стали первыми для Бельгии на мундиалях.

2. Эден Азар – 33

Эден Азар впервые сыграл за сборную в матче против Люксембурга, выйдя на поле на 67-й минуте вместо Уэсли Сонка. Забил свой первый гол за сборную в октябре 2011 года в матче с Казахстаном, почти через три года после дебюта в национальной команде. Был капитаном «красных дьяволов» на ЧМ-2018, который проходил на полях России.

Азар также считается одним из лучших футболистов в истории «Челси». Покинул лондонский клуб ради трансфера в «Реал», что, как окажется позднее, и разрушило его карьеру. В Мадриде Эден чаще лечился, нежели выходил на поле и в конечном итоге повесил бутсы на гвоздь в 32 года.

1. Ромелу Лукаку – 88

Биг Ром с огромным отрывом возглавляет список лучших снайперов в истории «красных дьяволов». Футболист с очень непростым характером, сменивший массу клубов на протяжении своей карьеры.

Его первый гол на международном уровне пришелся на матч против национальной команды России в ноябре 2010 (в итоге оформил дубль. На ЧМ-2018 забил четыре мяча и помог бельгийцам добраться до стадии полуфинала турнира.

На том же мундиале Ромелу стал первым игроком с времен Диего Марадоны, который забил два или более голов в двух подряд матчах ЧМ. Также блистал на Евро-2020, попав в символическую сборную чемпионата Европы по версии официального сайта УЕФА.

В настоящее время на клубном уровне выступает за «Наполи». Продолжает регулярно вызываться в сборную Бельгии, оставаясь безоговорочным игроком стартового состава «красных дьяволов».

Таблица ТОП-10 лучших бомбардиров в истории сборной Бельгии