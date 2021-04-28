Агент форварда «Челси» Угбо: «ЦСКА проявляет интерес к Ике. У него много предложений»

Оливер Уорд, агент нападающего «Челси» Ике Угбо, подтвердил информацию об интересе к 22-летнему англичанину со стороны ЦСКА.
«ЦСКА действительно проявляет интерес к Угбо, но это все, что можно сказать на данный момент. У Ике есть много разных предложений», – цитирует Уорда «Р-Спорт».
- По информации Goal, «Челси» готов отпустить Угбо за 5 миллионов фунтов.
- В декабре «Челси» отклонил 3-миллионное предложение «Ростова» по форварду.
- Угбо находится в аренде в «Серкль Брюгге». Бельгийский клуб может активировать опцию выкупа 22-летнего нападающего.
Источник: «Р-Спорт»