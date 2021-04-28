Агент форварда «Челси» Угбо: «ЦСКА проявляет интерес к Ике. У него много предложений»

Оливер Уорд, агент нападающего «Челси» Ике Угбо, подтвердил информацию об интересе к 22-летнему англичанину со стороны ЦСКА.

«ЦСКА действительно проявляет интерес к Угбо, но это все, что можно сказать на данный момент. У Ике есть много разных предложений», – цитирует Уорда «Р-Спорт».