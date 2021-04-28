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    Агент форварда «Челси» Угбо: «ЦСКА проявляет интерес к Ике. У него много предложений»

    Оливер Уорд, агент нападающего «Челси» Ике Угбо, подтвердил информацию об интересе к 22-летнему англичанину со стороны ЦСКА.

    «ЦСКА действительно проявляет интерес к Угбо, но это все, что можно сказать на данный момент. У Ике есть много разных предложений», – цитирует Уорда «Р-Спорт».

    • По информации Goal, «Челси» готов отпустить Угбо за 5 миллионов фунтов.
    • В декабре «Челси» отклонил 3-миллионное предложение «Ростова» по форварду.
    • Угбо находится в аренде в «Серкль Брюгге». Бельгийский клуб может активировать опцию выкупа 22-летнего нападающего.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17169

      vladimir-7 42 минуты назад

      А такого же Ике, но с перламутровыми пуговицами нет? Нет. Будем искать.
      Если у игрока были бы еще предложения, то агент промолчал бы и начал
      бы готовить договор, а так это только поднятие ценника.

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