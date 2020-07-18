Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»

Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»

18 июля 2020, 08:18

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после контрольной игры с «Серкль Брюгге», в которой ему доверили быть капитаном команды с 78-й минуты.

«Хорошие ощущения, первая игра после столь длительной паузы. В принципе ничего особенного, обычный контрольный матч. Конечно, два наших гола в начале матча предопределили ход игры. Рад, что получилось забить самому.

Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно», – сказал Головин.

  • Россиянин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
  • С тех пор он забил семь голов и сделал восемь ассистов в 65 матчах.
  • Контракт Головина с монегасками рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Монако Серкль Брюгге Головин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
1
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
4
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Все новости
Все новости
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
13:55
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
Вчера, 13:30
2
Сычев назвал отличия европейского футбола от российского
Вчера, 10:46
Сычев – о старте карьеры во Франции: «Для меня это была дикость»
25 августа
2
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
Сафонов высказался о потере очков «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции
24 августа
Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев
24 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить в 1-м туре
23 августа
17
Литвинов рассказал, чем «Спартак» похож на «ПСЖ»
23 августа
3
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
Клубы из Франции могут перехватить потенциального новичка «Балтики»
22 августа
2
Мостовой сказал, кто выше уровнем – Батраков или Головин
22 августа
5
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
21 августа
4
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
20 августа
6
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
19 августа
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
19 августа
2
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
19 августа
4
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
17 августа
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+