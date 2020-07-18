Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после контрольной игры с «Серкль Брюгге», в которой ему доверили быть капитаном команды с 78-й минуты.

«Хорошие ощущения, первая игра после столь длительной паузы. В принципе ничего особенного, обычный контрольный матч. Конечно, два наших гола в начале матча предопределили ход игры. Рад, что получилось забить самому.

Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно», – сказал Головин.