Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после контрольной игры с «Серкль Брюгге», в которой ему доверили быть капитаном команды с 78-й минуты.
«Хорошие ощущения, первая игра после столь длительной паузы. В принципе ничего особенного, обычный контрольный матч. Конечно, два наших гола в начале матча предопределили ход игры. Рад, что получилось забить самому.
Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно», – сказал Головин.
- Россиянин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- С тех пор он забил семь голов и сделал восемь ассистов в 65 матчах.
- Контракт Головина с монегасками рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: Sport24