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    Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после контрольной игры с «Серкль Брюгге», в которой ему доверили быть капитаном команды с 78-й минуты.

    «Хорошие ощущения, первая игра после столь длительной паузы. В принципе ничего особенного, обычный контрольный матч. Конечно, два наших гола в начале матча предопределили ход игры. Рад, что получилось забить самому.

    Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно», – сказал Головин.

    • Россиянин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • С тех пор он забил семь голов и сделал восемь ассистов в 65 матчах.
    • Контракт Головина с монегасками рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Источник: Sport24

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