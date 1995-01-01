Товарищеский матч. Гол Головина помог «Монако» всухую победить «Серкль Брюгге», Митрюшкин вышел на замену

Дорогой ньюсмейкер Бомбардира! Пожалуйста, выкинь из своего лексикона слово "всухую", которое ты ставишь в каждую новость, если одна команда забила, а другая - нет! Это смотрится очень восьмибитно, и это признак ограниченного словарного запаса!
Два россиянина сыграли за «Монако» в товарищеском матче против бельгийского «Серкль Брюгге». Александр Головин забил один из голов.
Вратарь Антон Митрюшкин вышел на замену на 34-й минуте и отыграл на ноль.
Товарищеский матч
Серкль Брюгге (Бельгия) – Монако (Франция) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Бен Йеддер, 5; 0:2 – Головин, 8.