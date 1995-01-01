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    Серкль Брюгге - расписание

    Город Брюгге
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.cerclebrugge.be/
    Стадион Ян Брейдель
    Тренер Мирон Муслич
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    28 тур
    		4 марта, суббота 20:15 Серкль Брюгге Серен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    29 тур
    		12 марта, воскресенье 21:15 Андерлехт Серкль Брюгге
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    30 тур
    		17 марта, пятница 22:45 Серкль Брюгге Генк
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    31 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Серкль Брюгге Кортрейк
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    32 тур
    		9 апреля, воскресенье 17:00 Антверпен Серкль Брюгге
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    33 тур
    		15 апреля, суббота 19:15 Серкль Брюгге Сент-Труйден
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    34 тур
    		23 апреля, воскресенье 19:30 Зюлте-Варегем Серкль Брюгге
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