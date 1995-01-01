Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|28 тур
|4 марта, суббота
|20:15
|Серкль Брюгге
|Серен
|29 тур
|12 марта, воскресенье
|21:15
|Андерлехт
|Серкль Брюгге
|30 тур
|17 марта, пятница
|22:45
|Серкль Брюгге
|Генк
|31 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Серкль Брюгге
|Кортрейк
|32 тур
|9 апреля, воскресенье
|17:00
|Антверпен
|Серкль Брюгге
|33 тур
|15 апреля, суббота
|19:15
|Серкль Брюгге
|Сент-Труйден
|34 тур
|23 апреля, воскресенье
|19:30
|Зюлте-Варегем
|Серкль Брюгге