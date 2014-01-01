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Бельгия. Про-Лига
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Серкль Брюгге
Расписание
€ 23 млн
Серкль Брюгге - расписание матчей
Брюгге
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Ян Брейдель
Сайт:
http://www.cerclebrugge.be/
Тренер:
Джимми де Вульф
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 19:15
Шарлеруа
- : -
Серкль Брюгге
10.10 | 17:00
Серкль Брюгге
- : -
Андерлехт
25.10 | 21:15
Юнион СЖ
- : -
Серкль Брюгге
01.11 | 15:30
Серкль Брюгге
- : -
Антверпен
07.11 | 22:45
РААЛ Ла-Лувьер
- : -
Серкль Брюгге
20.11 | 22:45
Серкль Брюгге
- : -
Вестерло
28.11 | 20:15
Серкль Брюгге
- : -
Мехелен
12.12 | 22:45
Беверен
- : -
Серкль Брюгге
19.12 | 20:15
Серкль Брюгге
- : -
Зюлте-Варегем
26.12 | 18:00
Кортрейк
- : -
Серкль Брюгге
17.01 | 18:00
Серкль Брюгге
- : -
Генк
23.01 | 19:00
Гент
- : -
Серкль Брюгге
30.01 | 19:00
Серкль Брюгге
- : -
Стандард
06.02 | 19:00
Мехелен
- : -
Серкль Брюгге
13.02 | 19:00
Серкль Брюгге
- : -
Шарлеруа
20.02 | 19:00
Сент-Труйден
- : -
Серкль Брюгге
27.02 | 19:00
Серкль Брюгге
- : -
Оуд-Хеверли
06.03 | 19:00
Зюлте-Варегем
- : -
Серкль Брюгге
13.03 | 19:00
Серкль Брюгге
- : -
Юнион СЖ
20.03 | 19:00
Вестерло
- : -
Серкль Брюгге
03.04 | 18:00
Серкль Брюгге
- : -
РААЛ Ла-Лувьер
10.04 | 18:00
Антверпен
- : -
Серкль Брюгге
17.04 | 18:00
Серкль Брюгге
- : -
Кортрейк
24.04 | 18:00
Андерлехт
- : -
Серкль Брюгге
01.05 | 18:00
Серкль Брюгге
- : -
Брюгге
08.05 | 18:00
Генк
- : -
Серкль Брюгге
15.05 | 18:00
Серкль Брюгге
- : -
Беверен
22.05 | 18:00
Ломмел
- : -
Серкль Брюгге
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