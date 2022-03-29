- 29 марта 2022
- 11:57 Вратарь «Серкль Брюгге» ван Дамм умер от лейкемии в 28 лет
- 28 апреля 2021
- 17:58 Агент форварда «Челси» Угбо: «ЦСКА проявляет интерес к Ике. У него много предложений» 1
- 16 апреля 2021
- 07:58 Агент форварда «Челси» Угбо: «Ростов» проявляет интерес к Ике» 1
- 18 июля 2020
- 08:18 Головин – о получении капитанской повязки в матче с «Серкль Брюгге»: «Приятно. Это доверие и ответственность»
- 17 июля 2020
- 21:26 Товарищеский матч. Гол Головина помог «Монако» всухую победить «Серкль Брюгге», Митрюшкин вышел на замену 2
- 20:22 Митрюшкин дебютировал в составе «Монако», Головин забил гол в контрольной игре
- 18:17 «Монако» включил Митрюшкина в заявку на товарищеский матч 5
- 10 июня 2020
- 17:16 «Ростов» интересуется ганским полузащитником «Болоньи» Донсой 2
- 31 августа 2019
- 09:23 Воспитанник «Локомотива» Климов стал игроком «Монако» 5
- 24 февраля 2019
- 07:54 Килиан Азар сделал свой первый дубль в чемпионате Бельгии. Игрок принадлежит «Челси» 1
- 13 февраля 2019
- 13:38 Климов – о переходе в «Серкль Брюгге»: «Я всегда мечтал играть в Европе. Хочу развиваться, узнавать что-то новое»
- 1 февраля 2019
- 11:32 Фото Форвард молодежки «Локомотива» перешел в «Серкль Брюгге» 5
- 6 мая 2017
- 06:42 «Монако» стал владельцем бельгийского клуба второго дивизиона 1