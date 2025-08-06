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«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу

Вчера, 20:08
10

Иван Карпов опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Сообщалось, что сербу дали пять матчей РПЛ для исправления ситуации.

По данным Карпова, вопрос об отставке тренера в столь категоричной форме не стоит, то есть никакого ультиматума нет.

При этом результаты работы Станковича и спортивного директора Франсиса Кахигао действительно получат оценку в сентябре на заседании совета директоров.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Серкль Брюгге Спартак Станкович Деян
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Комментарии (10)
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Xiko
1754500798
Ультиматума нет(Дали 5 матчей для исправления ситуации)))))))))))
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Интерес
1754501906
То есть, могут выгнать после поражения от "Локомотива"?
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vvv123
1754502499
Хорошее место занимают хряки. После следующих 5 матчей бкдкт бороться за выживание!
Ответить
CSKA winner
1754502843
Инстаграм Максима Алланазарова сообщил о ультиматуме , а Ванька Карпов опроверг . Теперь всё понятно .
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...уефан
1754503266
...ночью спишутся Алланазаров с Карповым и выдадут новую бомбу вдвоем...
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ivany4
1754505369
Ну что, блохеры от старейшей профессии, теперь свою информацию осталось только защищать кулаками.)) Кто кого побьет, тот и прав, клоуны.)))
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