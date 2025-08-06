«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу

Иван Карпов опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Сообщалось, что сербу дали пять матчей РПЛ для исправления ситуации.
По данным Карпова, вопрос об отставке тренера в столь категоричной форме не стоит, то есть никакого ультиматума нет.
При этом результаты работы Станковича и спортивного директора Франсиса Кахигао действительно получат оценку в сентябре на заседании совета директоров.
- «Спартак» занимает 11-е место в таблице РПЛ после 3 туров. Ближайшие соперники в чемпионате – «Локомотив», «Зенит», «Рубин», «Сочи», «Динамо».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова