«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу

Иван Карпов опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Сообщалось, что сербу дали пять матчей РПЛ для исправления ситуации.

По данным Карпова, вопрос об отставке тренера в столь категоричной форме не стоит, то есть никакого ультиматума нет.

При этом результаты работы Станковича и спортивного директора Франсиса Кахигао действительно получат оценку в сентябре на заседании совета директоров.